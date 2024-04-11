Находящуюся в международном розыске казахстанку задержали в Южной Корее

Подозреваемую, которая находилась в международном розыске, задержали в Южной Корее.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Антикора. По словам Данияра Бегайдарова, подозреваемую обвиняют сразу по трем статьям. Как выяснилось, два года назад в сговоре с сотрудниками полиции Туркестанской области, обвиняемая заставила местного жителя приобрести психотропное вещество «Мефедрон».

В целях сбыта или для личного пользования, точно установит следствие. Ведется расследование и в отношении начальника отдела по борьбе с наркобизнесом и его подчиненного.

Данияр Бегайдаров, официальный представитель АПК РК:

«Она подозревается в пособничестве, провокации преступление и незаконном обращении с психотропными веществами. 29 марта т.г. подозреваемая водворена в следственный изолятор Алматы. Причастные руководитель отдела и оперуполномоченный Управления по борьбе с наркобизнесом ДП области установлены и находятся под домашним арестом. Другая соучастница по делу, подозреваемая в аналогичных преступлениях ранее также была задержана и этапирована из Республики Корея».