Отчим избивал, мать молчала? Женщину ограничили в правах из-за жестокости мужа

Жительницу Шымкента ограничили в правах из-за чрезмерно сурового воспитания её нового мужа по отношению к падчерице.

В начале этого года тетя пострадавшей девочки выложила шокирующее видео в соцсети и пожаловалась в правоохранительные органы. После подростка определили в центр адаптации для несовершеннолетних.

Видео жестокого обращения с детьми шокировало казахстанцев в январе этого года. На кадрах: полуголый мужчина размахивает ремнём. На повышенных тонах, применяя ненормативную лексику он кричит на детей за неубранную комнату. Такие методы воспитания практиковали в шымкентской семье. Видео в сеть выложила тетя 14-летней девочки. Маргарита Тымчук попросила ребенка снять доказательства жестокого обращения.

Маргарита Тымчук, тетя пострадавшей девочки:

«Наша позиция — как и изначально шла, это помочь и обезопасить ребенку его дальнейшую жизнь. Чтобы ребенок учился, развивался и ему ничего не угрожало ни физического, ни морального, ни сексуального характера. Чтобы никакой человек не угрожал нашей родственнице. Наша позиция — если будет такая возможность забрать сюда ребенка в нашу семью, мы ее заберем».

Племянница Маргариты также пожаловалась на противоправные действия сексуального характера со стороны отчима. Однако у столь серьезных заявлений должны быть веские доказательства, которые должны установить эксперты. Пока это, не больше чем заявление ребенка.

Маргарита Тымчук, тетя пострадавшей девочки:

«Насколько это достоверная информация — это выяснит суд. Потому что со слов ребенка, ребенок просил помощи с 2017 года. Просила помощи моя бабушка и действительно я могу предположить. Потому что я сама тоже имею дочь и я скажу, что моя дочь не может такое выдумать. Если ребенок уже в 2017 году, в столь юном возрасте просил помощи, рассказывал о таких вещах, то я больше доверяю ребенку, нежели ее отчиму».

После общественного резонанса, девочку забрали из семьи и на время поселили в центр адаптации для несовершеннолетних, сотрудники которого и подали гражданский иск в отношение матери пострадавшей. Факты жестокого обращения отчима с ребенком в суде подтвердились. К ответственности пока привлекли только мать: женщину ограничили в родительских правах и взыскали с нее алименты. Решение суда мотивировано тем, чтобы права ребенка находились под охраной с учетом интересов несовершеннолетней.

Нургали Куламкадырулы, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Шымкента:

«Ну ограничение это на время до того как значит исправит ситуацию родитель. В данное случае мама. Если она ситуацию исправит, то заново могут быть восстановлены родительские права. -На какой период ее ограничили в правах? -Там период не указывается».

В суде подросток заявила, что хочет жить только с матерью, но последняя не намерена разводиться с отчимом девочки. По рекомендациям экспертов пострадавшую определили в центр поддержки детей. Между тем психологи не советуют возвращать ребёнка в прежнюю среду, телесные наказания оставляют глубокую травму в памяти ребенка.

Герман Владимиров, психолог:

«Любой человек, кто перенес психологическую травму и чем раньше она произошла, ребенок не всегда может воспринять эту ситуацию, понять ее. А последствия ее чаще всего всплывают через года независимо от гендера. Ну взрослый человек уже не ведет параллель со своими детскими травмами. Но почему то он не может быть там результативным, не может строить семью, проявлять себя где-то. Потому что была психологичская травма».

Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Шымкента. Жанетте Жазыкбаевой в центре адаптации для несовершеннолетних сообщили, что факт сексуального насилия не потдвердился.

По их данным, пострадавшая девочка якобы оклеветала отчима по наставлению своей бабушки. Достоверность данной информации сейчас проверяют правоохранители. В суде сообщили, что отчим также попал под уголовное расследование. За что именно его планируют привлечь к ответственности, остается загадкой в рамках тайны следствия.