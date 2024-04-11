Раскопали и бросили: почему на улицах Шымкента после работ остаются ямы

Жители двух микрорайонов в Шымкенте во время проливных дождей живут в постоянном страхе.

Дорога превращается в грязевое месиво. Почти два года назад к их домам подвели канализацию, но после прокладки труб асфальт в прежний вид не вернули. Денег не хватило или надеялись, что никто не заметит — местным жителям остается только гадать. С похожей проблемой столкнулись горожане и на участке пересечения улиц Аргынбекова и Шаяхметова.

На разбитой дороге о долговечности шин и исправности тормозных колодок говорить не приходится. Жители микрорайона Улагат в Шымкенте возмущены работой подрядной организации.

Два года назад на улице Темирбека Жургенова провели канализацию. Радость местных жителей сменилась разочарованием. Асфальтированную дорогу вскрыли, чтобы проложить трубы, а заасфальтировать дорогу решили только по краям. Горожане говорят: после череды жалоб на частную компанию в акимат, часть улицы засыпали гравием, который во время дождей постоянно вымывает.

Шерзат Атамуратов, житель микрорайона Улагат:

«Дорога неудобная. Особенно, когда идет дождь или снег, скапливаются лужи в ямах. Такое продолжается уже около двух лет. Они же должны отремонтировать по-человечески дорогу. Тем более копали посередине. К тому же эта инфраструктура до нашего дома не дошла».

Жумакуль Сарбасова, жительница микрорайона Улагат:

«Аким приходил как-то к нам. Тогда обещали, что ситуацию с дорогой исправят до конца этого месяца. Но точно мы ничего утверждать не можем. Ждем одним словом, не знаю, сделают они дорогу нам или нет. Иногда рабочие приходят и на огромную яму высыпают гравий. Но лучше от этого не становится. Соседи в прошлый раз сами уложили камни, чтобы хоть как-то исправить ситуацию с ямой».

И таких улиц в микрорайоне Улагат больше 20. По данным акимата, прокладку канализации здесь осуществляла компания «Алем строй-1». Проект обошелся государству более миллиарда тенге. На подрядчика подали в суд, он отставал от графика и игнорировал звонки заказчика. Компанию к ответственности пока не привлекли. Идут судебные разбирательства.

Шукир Елтаев, руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

«Они полностью раскопали то есть, и потом обратно. Там же где ямы, оставили просадки возле колодца. Они закончили в 2022 году работы, но до конца не закончили. То есть там остались ямы после работы. Но сейчас там идут восстановительные работы. Но конечно мы отстаем от графика».

Это список подрядчиков, которые должны устранить все дефекты — ямы, трещины или вовсе разрушенный слой покрытия — за свой счет, согласно гарантийным обязательствам. Успели они «отличиться» и на перекрестке улиц Адырбекова- Шаяхметова. Около двух лет назад компания «КазОйлСервис»прокладывала здесь теплосеть. Вместо качественного асфальта, дорога покрыта обычным гравием. В частной компании, которая занималась ремонтом говорят, что все обязательства по договОру они выполнили. А на гравийную дорогу за последние два года потратили больше 12 млн тенге.

Михаил Таиров, заместитель директора ТОО «КазОйлСервис» по техническим вопросам:

«По нормам строительным, кто вскрыл тот и должен восстановить. Мы восстанавливали, мы предъявили всю исполнительную документацию, акты скрытых работ, лабораторные заключения по достижению плотности грунта. На основании этого принят был объект. Теперь на чьем он балансе находится мы не знаем. Получается так, что мы содержим эту дорогу. Мы не предусматриваем полностью своей вины в этом. Потому что мы видим два момента, чтобы этого не было нужно привести в порядок все инженерные сети, которые находятся вблизи этой теплотрассы. Они безконтрольные».

Заявление подрядной организации прокомментировали в акимате. С ТОО «КазОйлСервис» пришли к медиативному соглашению. По итогам разбирательств пришли к выводу, что компания должна восстановить дорогу из своих денег.

В ямочном ремонте нуждается и улица Сазтобе в микрорайоне Самал-3. Дыры на дороге доставляют неудобства как водителям, так и пешеходам. Почему работа была выполнена некачественно, выяснить журналистам у самой подрядной организации не удалось. Зато в акимате ответили. ТОО «Бурган-2005» обязаны привести в порядок улицу до конца мая месяца. Все ошибки, соответственно, исправляются за счет подрядчика.

Шукир Елтаев, руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента:

«По данному проекту на прошлой неделе был суд. Мы составили медиацию между заказчиком и подрядчиком. Там есть конкретный график, по графику мы идем.

-А их включили в список недобросовестных подрядчиков?

-Нет, так как мы составили медиацию. Не включили».

Жители Шымкента из года в год жалуются на некачественный ремонт дорог. Так, в прошлом году в городе наказали компании, которые плохо ремонтировали дороги. Таких в мегаполисе оказалось сорок одна. В основном, нарушения нашли на строящихся объектах. Эксперты центра качества дорожных активов выяснили, что при ремонте нарушалась технология укладки. Все изъяны компаниям пришлось исправить. Большинство согласились это сделать, но были и те, кто решил оспаривать необходимость ремонта в суде.