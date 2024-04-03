С падением спроса столкнулись производители сафлорового масла в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Некоторые предприниматели вынуждены уменьшать объёмы производства. А причиной назвали низкие цены и давление импорта. Аграрии, которые последние годы делали ставку на сафлор, теперь в недоумении – «а стоит ли выращивать эту культуру или она станет цветным разочарованием?».

На этом заводе по производству сафлорового масла временное затишье. Предприниматель Айтмахамбет Рысакбаев остановить технику решил из-за цены. Говорит, что она стала ниже, чем себестоимость продукта и теперь не позволяет ему поддерживать нужный уровень рентабельности.

«На масло цена упала, сейчас невыгодно выжимать. Завод уже стоит. Нам сейчас 100% не выгодно работать. Масло никто не берёт», — говорит Айтмахамбет Рысакбаев, заместитель директора цеха.

А ведь раньше, воспоминает предприниматель, продукцию отсюда успешно экспортировали в Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай. А потом спрос на отечественное масло рухнул. На рынке появилась масложировая продукция российских производителей по низким отпускным ценам.

«Будут ли люди сеять сафлор, это тоже вопрос сейчас. Потому что невыгодно там. Если цена будет как в прошлом году, люди даже не станут сажать. Я так думаю сейчас, потому что невыгодно», — говорит Айтмахамбет Рысакбаев, заместитель директора цеха.

В Толебийском районе, где давно выращивают эту цветную культуру, аграрии действительно в раздумьях.

У Абдукарима Абдраманова 230 гектаров. Сафлор он высаживал не ради большой прибыли, а для севооборота. Семена сдавал в местные цеха, остальное шло на корм животным. В этом году сеять сафлор ещё не начинал: и дело не только в спросе на урожай.

«Смотря еще, какие погодные условия. В прошлом году очень тяжело было, многие хозяйства почти что в убыток ушли. Потому что весной дождя не было, а летний дождь он уже ни к чему», — говорит Абдукарим Абдраманов, аграрий.

В районном акимате уверены, площади с сафлором не уменьшатся, а по их предварительному прогнозу, даже наоборот.

» По производству сафлору наш район ежегодно занимает первое место. В этом году планируем посадить данную культуру более чем на 10 тысячах гектарах. В 2020 году мы экспортировали в Китай и Узбекистан. Потом из-за карантина и финансовых обстоятельств приостановили», — говорит Асхат Раимбеков, руководитель отдела сельского хозяйства и предпринимательства Толебийского района.

Поскольку ситуация даёт вызов, надо дать на неё ответ, считает Айтмахамбет Рысакбаев. Он закупил хлопковые семена. Попробует из них выжимать масло. Правда пока не уверен, получится ли выгодно продать. Но считает, что кто не рискует – тот не выигрывает.