Уникальные сёдла изготавливают в Туркестанской области

Секреты древних ремесленников сохраняют в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Искусство изготовления сёдел там до сих пор передают из поколения в поколение. Один из потомственных мастеров, Курбанали Агадилов, живёт в Толебийском районе. Мастера-самоучку, в порядке исключения, даже приняли в Союз художников Казахстана, за стремление сохранить древнюю профессию.

В мастерской Курбанали Агадилова культурный код буквально в каждом изделии. Без инструкций и уроков в интернете, все по зову души. Так в его руках рождаются сёдла, которые стали разъезжаться по миру. 31 год назад, вспоминает мастер, во время встречи трёх президентов – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на горе Ордабасы им подарили по седлу. Основание для них делал Курбанали Агадилов. Отделкой занимались другие мастера. Позже Курбанали и сам научился работать с кожей и ювелирными изделиями.

«Вот седло, если вот так посмотреть, разрезать, одна сторона должна быть в миллиметрах совпадать с другой. Потому что у лошади позвоночник идёт ровно. Это наша культура, тысячелетиями нам передано предками. Одежда, узоры, всё остальное», — говорит Курбанали Агадилов, ремесленник.

Сейчас секреты изготовления мастер передаёт своему 10-летнему сыну. Хотел бы бесплатно обучать и других. Но желающих освоить кропотливое ремесло, практически нет, и это очень беспокоит Курбанали ага.

«Само основание седла – это никто не хотят. Сейчас молодежь в компьютерах. Вот, например Америка, Англия – все развитые страны у них всего 2-3 вида седла, а у нас 30 видов есть. Я сам 23 вида седла лично сделал. Сейчас у нас не хватает сёдел. Нам завозят из Кыргызстана железные, из Узбекистана – из фанеры, а настоящих хороших качественных сёдел мало. Не хватает», — говорит Курбанали Агадилов, ремесленник.

«Всё больше ремесленников, которые работают с шерстью, бумагой. А именно изготовления седла, тут мы хотим открыть кружок, выделить финансирование», — говорит Ауесбек Асылбек, начальник отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Толебийского района.

Только вот мастер считает, что одного кружка мало. Молодежь необходимо мотивировать, чтобы они оставались в профессии и работали. У Курбанали Агадилова, например, заказов на 50 лет вперед, а всех своих учеников он помнит поимённо и следит за их работой. Большинство решили уйти, все-таки, в ювелирное искусство.

«Очень важен опыт учителя. Какое направление тебе изначально дадут, как научат. Я думаю, что благодаря этому я нашёл себя. Когда-то поступал в консерваторию, а потом понял, что хочу заниматься народным ремеслом», — говорит Абдурашид Шынасилов, ювелир.

Есть у Курбанали Агадилова давняя мечта – открыть музей седла, а ещё написать книгу, чтобы оставить потомкам секреты ремесленников. Он собирает и записывает народные приметы, обычаи, пословицы, связанные с конской амуницией