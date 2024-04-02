В Шымкенте открылась крупная птицефабрика «АйМар Құс»

ТОО «АйМар Құс» — яркий пример эффективного сотрудничества государства, банков второго уровня и бизнеса.

Проектная мощность птицефабрики на первом этапе составляет 72 миллиона столовых яиц в год с расширением в будущем до двухсот двадцати миллионов. «АйМар Құс» в ближайшем будущем внесет значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и создание рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет почти 4 млрд 800 миллионов тенге.

Жандос Сабитул, финансовый директор предприятия «АйМар Құс»: «Особенностью птицефабрики является то, что полностью предусмотрена технология выращивания яиц по европейским стандартам. Мы применяем оборудование мирового лидера, также строительство мы начали с сэндвич-панелей, толщиной 100 миллиметров. Предусмотрена полная пожарная безопасность».

Проект реализуется при активной поддержке государства, руководства региона, фонда «Даму» и АО «Нурбанк». Важно отметить, что АО «Нурбанк» профинансировал проект на 3,5 млрд тенге, открыв кредитную линию, по которой 3 млрд тенге направлено на строительство птицефабрики, закуп оборудования и 500 млн тенге на пополнение оборотных средств.

Гульнара Мусатаева, председатель правления АО «Нурбанк»: «Нурбанк» активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса, предоставляя клиентам возможность получить финансирование по субсидированной ставке в рамках сотрудничества с фондом «Даму». Нурбанк всегда рассматривал южный регион в качестве приоритетного для выстраивания долгосрочных партнерских отношений с предпринимателями. Основными направлениями малого и среднего бизнеса, которые были профинансированы филиалом в городе Шымкенте являются: услуги социального назначения, промышленная отрасль, транспорт и логистика, медицинская сфера, торговля и, конечно, сельское хозяйство. Подчеркну, что в период с 2022 по 2023 годы, шымкентский филиал АО «Нурбанк» направил на кредитование бизнеса свыше 8 млрд 900 миллионов тенге».

С работой нового производства ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков, он отметил, что сегодня государство оказывает большую поддержку в направлении развития агропромышленного комплекса.

Согласно планам руководства, кроме Казахстана, продукция «АйМар Құс» будет поставляться на зарубежные рынки, прорабатывается возможность освоения рынков Узбекистана и Таджикистана.

Также в планах ТОО «АйМар Құс» создание завода по производству комбикорма и птицефабрики теперь уже мясного направления. В рамках строительства современной птицефабрики были решены сопутствующие инфраструктурные проекты, а именно: восстановлена дорога от населенного пункта Зертас к производству, подведены газопровод и линия электропередач. Все эти работы проведены ТОО «АйМар Құс» собственными силами.

Лицензия АО «Нурбанк» №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выдана агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка