В Шымкенте скандал с неолимпийскими видами спорта

Закрытие третьей спортивной школы по неолимпийским видам спорта стало причиной недовольства шымкентских спортсменов и тренеров.

Там занимались каратэ, таэквондо и другими видами спорта, всего функционировало 16 секций. Сначала, говорят тренеры, до минимума урезали финансирование — до 10 миллионов в год. Затем школу и вовсе закрыли.

«У нас каратэ и таэквондо самые массовые виды спорта, у нас школа по восточным единоборствам Много молодежи, всех их хотят оставить просто на улице. У нас дети занимаются с 6-7 лет им говорят переходите на олимпийский вид спорта, у нас есть кикбоксинг например, они не смогут заниматься боксом, они привыкли работать ногами, это совершенно два вида спорта. А таэквондистов, с кем их объединят? В Шымкенте каратэ занимается 5 тысяч спортсменов и они все останутся на улице не каждый ребенок хочет заниматься вольной борьбой, кто то хочет каратэ заниматься кто то кикбоксингом», — говорит Олимжан Абдукаримов, тренер школы высшего спортивного мастерства .

Для адаптации спортсменов потребуется несколько лет, говорят тренеры. Да и как им теперь переучиваться на другие виды спорта? При этом говорят, отделения неолимпийских видов спорта закрывают во всех шымкентских спортивных школах. Кроме того, по заявлению обратившихся к журналистам, спортсменам урезали стипендии.

«Стипендию обещали дать, но так и не дали и не дают. Мы же уже занимаемся этим спортом, вся техника все труды, как мы перейдем в другой спорт. Я в Амстердаме стал вторым на чемпионате мира, в Бишкеке на чемпионате мира стал чемпионом мира», — говорит Султан Дауытов, спортсмен.

А между тем, президент страны поручил развивать массовые виды спорта в Казахстане, чтобы детям было чем заняться. В управлении спорта заверили, все тренеры и спортсмены закрывшейся спортивной школы будут устроены в другое спортучреждение. Но подтвердили, что их цель на ближайшие годы — развитие олимпийских видов спорта.

«После Азиатских игр была поставлена задача уделять больше внимания олимпийским видам спорта, отдать им приоритет. Над этим мы сейчас работаем. Целью не является объединение схожих видов спорта и их дальнейшее закрытие, но это делается с намерением уделить больше внимания олимпийским видам спорта», — говорит Маратбек Мыктыбеков, и.о. руководителя управления физической культуры и спорта г. Шымкента.

В управлении спорта заверили что все тренеры без работы не останутся. Однако захотят ли спортсмены, которые потратили много лет на тренировки и добившиеся определенных результатов, поменять вид спорта — большой вопрос.