Военного парада в Казахстане ко Дню Победы в этом году не будет

В Казахстане не будут проводить парад ко Дню победы в связи с экономией средств.

Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана», — пояснили в министерстве.