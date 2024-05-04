4 крупных завода откроются в Туркестанской области

В городах и районах Туркестанской области открываются важные инвестиционные проекты.

Ход их реализации обсудили на заседании Туркестанского регионального инвестиционного штаба. Проанализировано и презентовано около 20 проектов. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды заслушал отчеты, предложения предпринимателей и местных акимов и руководителей ответственных управлений по каждому проекту. Глава региона поручил продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов.

«Будь то большой или не такой крупный, все проекты не должны оставаться незамеченными. Следите, поддерживайте. Внести в протокол дорожную карту или план работы, акиматам своевременно исполнить свои обязанности. Если земля изъята и не задействована, она возвращается государству. Некоторые проекты опаздывают. Надо координировать», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

В области развивается хлопко-текстильный кластер. Откроются 4 крупных завода. Дархан Сатыбалды, попросил предпринимателей и инвесторов не скрывать проблем, и решать их сообща. После запуска проектов важно быть конкурентоспособными.

«Наше направление — открытие заводов и производств. Пусть предприниматели и инвесторы говорят о своих проблемах, не скрывая их. Поддержим, поможем», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.