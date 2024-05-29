Акция «Народный юрист» пройдет в Шымкенте 30 мая

30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист».

В этом году акцию планируется провести в 16.00 часов на Арбате (ул. Бейбитшилик 4-6).

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи.

Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.

Акция проводится при поддержке правительства РК, организаторами выступают агентство РК по противодействию коррупции, министерство юстиции РК, акимат города Шымкента, сетевое издание Zakon.kz, информационная система «Параграф», республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

За годы своего существования акция «Народный юрист» стала уже традиционной и поддерживается многими казахстанцами.

С 2016 года в акции приняли участие более 8 тыс лучших экспертов и руководителей государственных органов.

Консультации получили более 165 тыс обратившихся за правовой помощью граждан.

Формат акции по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире.