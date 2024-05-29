Акция «Таза Қазақстан» продолжается в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается акция «Чистый Казахстан». Глава региона поручил систематизировать работу по уборке и благоустройству, повысить экологическую активность населения. Улицы, дворы должны быть чистыми сказал Дархан Сатыбалды.

В рамках акции «Таза Қазақстан» в Туркестанской области силами организаций образования высажено 12 тысяч 360 саженцев. Побелены 82 тысячи деревьев, вывезено 243 тонны мусора. Проведены работы по побелке и покраске тысячи двухсот зданий и ограждений, более семидесяти двух тысяч сотрудников приняли участие в экологической акции.

Бейсен Тажибаев, заместитель акима Туркестанской области: «Экологическая акция «Таза Қазақстан» проводится не только в целях укрепления экологического сознания у населения. Мероприятие становится традиционным. В сфере образования, по Туркестанской области, более чем в двух с половиной тысячах организаций, проводится постоянная работа, чтобы прививать экологическую культуру, охранять природу и не допустить загрязнения окружающей среды. В этом направлении были организованы открытые уроки, встречи и круглые столы».

Аким области поручил активизировать работу по пресечению вандализма в общественных местах. Важно научить жителей области бережно относиться к имуществу. По данным ответработников, в апреле почти на две тысячи 900 человек были составлены протоколы. Общая сумма штрафа составила свыше сорока миллионов тенге.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Ведется мониторинг дворов и зданий всех районных, городских, сельских акиматов. Работники учреждений образования, культуры, медицины, спорта также должны содержать прилегающую территорию в чистоте. Также дороги областного, республиканского значения должны чистыми. Усилить работу ответственным управлениям и учреждениям. Повысьте активность жителей. Провести разъяснительную, просветительскую, информационную работу. Заместители и акимы районов и городов представьте свои предложения по систематизации работы в данном направлении. Акция «Чистый Казахстан» будет продолжена».

В экологической акции приняли участие около 80 тысяч волонтеров области. Высажено свыше 92 тысяч саженцев и около 10 тысяч цветов, вывезено 1 107 тонн мусора. По информированию населения, об экологической акции, Туркестанская область находится в числе лучших в республике. По итогам опроса, проведенного на специальной платформе eGov mobile, больше половины населения региона были проинформированы об акции.