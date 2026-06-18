Туркестанская область наращивает промышленный потенциал

В Туркестанской области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. На заседании инвестиционного штаба обсудили строительство бумажной фабрики в индустриальной зоне TURKISTAN.

Стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда тенге. После запуска предприятие сможет выпускать до 60 тысяч тонн бумажной продукции в год. В настоящее время завершены земляные и бетонные работы, продолжается монтаж металлоконструкций. Все необходимое оборудование уже закуплено в Китае. Общая готовность объекта достигла 80 процентов.

Особое внимание уделено и проектам специальной экономической зоны TURAN. Здесь продолжается строительство текстильной фабрики с современной прядильной линией. Инвестиции в проект составляют 5,4 миллиарда тенге.

Предприятие будет производить до 30 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи ежегодно и обеспечит работой 200 человек.

Кроме того, участники совещания рассмотрели ход строительства швейных, текстильных и красильно-отделочных производств, а также завода по переработке хлопка и выпуску хлопковых семян в Отрарский район.

Реализация проектов позволит укрепить промышленный потенциал региона, привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места.