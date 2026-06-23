Туркестанская область вошла в число самых безопасных регионов Казахстана. По итогам проведенной работы здесь отмечается снижение уровня преступности и правонарушений, а также усиление профилактической работы с населением и молодежью.

Результаты реализации принципа «Закон и порядок» обсудили на специальном совещании, где были подведены промежуточные итоги и обозначены дальнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности.

Туркестанская область укрепляет позиции одного из самых безопасных регионов Казахстана. В рамках поручения Главы государства департамент полиции совместно с местными исполнительными органами реализует «Концепцию продвижения идеологии закона и порядка в обществе на 2025–2030 годы».

План реализации концепции включает пять ключевых направлений и 55 мероприятий. При этом девять пунктов плана находятся в зоне ответственности департамента полиции и местных исполнительных органов.

«Благодаря работе, проводимой на основе принципа «Закон и Порядок», за отчетный период количество правонарушений снизилось на 4,6%, преступлений — на 4,5%, а число преступлений, совершенных в общественных местах — на 3,6% (в том числе на улицах — на 1%). В результате Туркестанская область признана самым безопасным регионом республики по уровню криминогенной обстановки», — пресс-служба акима Туркестанской области.

Важную роль в обеспечении общественной безопасности играют и сами жители региона. Сегодня к охране общественного порядка привлечены больше 1200 общественных помощников. С их участием выявлено свыше 450 административных правонарушений и раскрыто 11 преступлений. Для оказания правовой помощи с начала года 23 раза проводилась акция «Приемная на дороге». За это время рассмотрели более трех тысяч обращений граждан, каждому из которых была оказана необходимая правовая консультация.

«В целях профилактики наркопреступности совместно с управлениями образования, общественного развития, здравоохранения и молодежным ресурсным центром проведено 883 профилактических мероприятия. Кроме того, в области открыт 21 полицейский класс «Жас сақшы», где обучаются 458 учащихся. В рамках совместного с прокуратурой области проекта «Залог безопасного детства» в школах проводятся регулярные профилактические уроки, направленные на повышение правовой грамотности», — пресс-служба акима Туркестанской области.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. В рамках продвижения принципа «Закон и порядок» проведено 329 профилактических мероприятий с охватом порядка 30 тысяч человек.

Кроме того, организована почти тысяч психопрофилактических встреч и лекций, направленных на предупреждение правонарушений, наркомании, лудомании, ранней беременности, буллинга, сталкинга и аутодеструктивного поведения.