В Туркестанской области построят новые школы и медицинские учреждения

В Туркестанской области продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. Новые школы, больницы и другие значимые объекты возводятся как в городах, так и в сельских населенных пунктах.

По данным областного управления строительства, работы ведутся сразу на десятках площадок.

«Каждый объект должен быть сдан качественно и в установленные сроки. Ответственные органы обязаны контролировать строительство на всех этапах. Если подрядчик нарушает график или допускает некачественное выполнение работ, договор с ним необходимо расторгать. Особое внимание следует уделять качеству материалов, численности рабочих и своевременному завершению строительства», — подчеркнул аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Особый акцент сделан на развитии сферы образования. В настоящее время в области строятся 13 образовательных объектов. На возведение девяти школ направлено 8,6 миллиарда тенге. Три школы в Ордабасинском районе уже введены в эксплуатацию, остальные планируется открыть к началу нового учебного года.

Кроме того, продолжается строительство общежития для колледжа №1 в Созакском районе, а также центров развития нового поколения в Жетысайском, Мактааральском, Келесском и Сарыагашском районах.

«В сфере здравоохранения ведется строительство четырех объектов. Уже завершена реконструкция канализационной системы центральной районной больницы Казгуртского района. До конца года в Туркестане планируется завершить строительство родильного дома на 80 коек, которое финансируется Фондом Абу-Даби. Кроме того, по поручению Главы государства начато строительство многопрофильной больницы на 300 мест в Сарыагаше и перинатального центра на 200 мест в селе Темирлан Ордабасинского района», — сообщил руководитель управления строительства Туркестанской области Абай Турханов.

Реализация этих проектов позволит повысить доступность качественного образования и медицинской помощи для жителей региона, а также создать современную социальную инфраструктуру, отвечающую потребностям населения.