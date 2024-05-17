ДТП со смертельным исходом произошло в Шымкенте

Водитель авто сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте в Шымкенте.

В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«16 мая примерно в 22:00 24-летний мужчина, управляя автомашиной марки Kia Carnival, ехал по Темирлановскому шоссе. Возле аэропорта Шымкента он допустил наезд на пешехода. Мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход, на вид ему около 50-60 лет, не приходя в сознание, скончался на месте ДТП от полученных травм», — сообщил корреспондент программы «Экстренный вызов».

Очевидцы рассказали, что мужчина перебегал дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

По данному факту ведется досудебное расследование. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Департамент полиции города Шымкента призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, пешеходов — быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте, по возможности сопровождать пожилых людей.