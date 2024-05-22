Где найти бесплатный Wi-Fi в Шымкенте

В Шымкенте увеличится количество общественных мест, где горожане могут получить свободный доступ к Wi-Fi.

До этого в городе было 55 точек, теперь их количество достигнет 70.24 млн тенге выделили на увеличение количества бесплатных Wi-Fi точек в Шымкенте.

Чиновники говорят, что за бюджетные деньги будут установлены не только новые устройства, но еще и обслуживаться существующие точки беспроводного интернета. По словам местных властей, такое решение было принято для того, чтобы создать комфортную среду для жителей и гостей города. Но многие о существовании бесплатного интернета слышат впервые.

«Я первые узнала о бесплатных Wi-Fi точках»;

«Нет, мы пока этим не пользовались»;

«Нет, мы им не пользуемся, но знаем, но у нас есть бесплатный интернет»,- рассказали жители Шымкента.

В городском управлении цифровизации говорят, что в этом году установят 15 устройств Wi-Fi в пяти новых локациях. Таким образом, количество точек общественного интернета в Шымкенте достигнет 70.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента:

«Wi-Fi будет в пяти локациях — это парк Абая, территория Кошкараты, парк Независимости, Женыс и Металлург. Планируем установить 15 точек. Когда мы устанавливаем эти устройства, мы часто просим районные администрации о публичном использовании. То есть мы можем запросить места, где собираются много людей, студентов, чтобы там установить Wi-Fi»

В 2023 году в 20 общественных местах Шымкента было установлено 55 устройств Wi-Fi.