Freedom broker
В Шымкенте пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции

Редактор Юлия Машковская
15 марта в микрорайоне Шымсити состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции. На ярмарке местные сельхозпроизводители представят жителям широкий ассортимент свежей продукции — овощи, фрукты, мясо, молочные изделия и другие товары по доступным ценам.

Мероприятие направлено на поддержку местных фермеров и обеспечение горожан качественными продуктами.

«Жители смогут приобрести свежую продукцию напрямую от производителей по доступным ценам», — сообщили организаторы.

Ярмарка будет проходить с 06:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Шымсити, улица Туркия, 8.

«Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку и поддержать местных товаропроизводителей», — отметили организаторы.

