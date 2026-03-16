Альтернатива рынкам и супермаркетам: как работает сельхозярмарка в Шымкенте

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка стала излюбленным местом покупок для многих горожан. Отличное качество товаров, экологичность и невысокие цены — эти факторы привлекают покупателей.

Еженедельная продовольственная ярмарка в Шымкенте привлекает горожан. На торговой площадке ощущается особая предпраздничная суета. Жители приобретают продукты повседневного спроса по выгодным ценам у самих производителей, без посредников.

Шолпан Утебаева, жительница Шымкента: «Ярмарка проходит каждую неделю, цены доступные, поэтому я постоянно ее посещаю».

Жанар Наймантаева, жительница Шымкента: «Я прихожу на ярмарку каждую неделю, нравятся цены. Сейчас, в преддверии праздничных день делать здесь закуп очень выгодно. Цены сравниваю с рыночными, здесь выгоднее делать покупки».

Натуральное качество и доступная цена — главные причины, по которым на сельскохозяйственную ярмарку приходят горожане. В канун праздничных дней заметно вырос спрос на молочную продукцию, мясо и овощи.

Севда Адиказалова, продавец: «Продаём молочную продукцию уже 20 лет. Люди покупают – хвалят. Наш продукт экологически чистый, натуральный и вкусный. Сметана, творог, курт — всё есть на нашем прилавке. Кто попробует один раз, обязательно вернется, и поблагодарит за хорошее качество и отличный вкус».

Продавцам предоставляют бесплатные торговые места, и это сказывается на стоимости товаров. В среднем свою продукцию на сельскохозяйственную ярмарку поставляют около 300 производителей.

Жандос Мусабекулы, руководитель отдела обеспечения продовольственной безопасности управления сельского хозяйства и ветеринарии города: «Основная цель ярмарки — стабилизация цен на социально значимые продукты питания. Кроме того, мы стараемся предложить жителям города продукты повседневного спроса по доступным ценам ниже рыночных. В ярмарке участвуют городские предприниматели, производители сельхозпродукции и оптовики».

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Шымкенте уже 10 лет. Они стали отличной альтернативой супермаркетам и рынкам.