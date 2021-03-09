В государственных медицинских организациях Шымкента внедрена служба комплаенс системы. В лечебных учреждениях новый вид деятельности выполняет комплаенс офицер.
Цель внедрения службы комплаенс — предупреждение коррупции в медицинских организациях.
В частности, вы можете подать жалобу комплаенс-офицеру, если столкнётесь с какими-либо нарушениями со стороны медперсонала по требованию денег или бесплатной медицинской помощи, различных справок, инвалидности.
Комплаенс-офицер принимает жителей во фронт-офисе в лечебных учреждениях.
Новый вид деятельности внедрён в 35 государственных медицинских организациях города.