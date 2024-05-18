Как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий

Хорошие новости для пенсионеров Шымкента. Правила получения путевок в санатории изменились. Теперь желающим отдохнуть не обязательно преодолевать трудности в виде длинных очередей в собесе. Процесс теперь будет осуществляться в электронном порядке.

В Шымкенте упростили процесс получения бесплатных путевок в санатории. У пенсионеров, которые нуждаются в лечении, теперь появилась возможность подать заявку, не выходя из дома. Процесс будет осуществляться онлайн.

Асилхан Катепов, пенсионер: «Я пришел в собес и встал в очередь, чтобы получить путевку в санаторий. Спустя 15 дней узнал, что можно подать документы через сайт. Я обрадовался, теперь не нужно приходить в собес и стоять в очереди. Мы все можем сделать, не выходя из дома».

Ранее, для постановки на очередь, горожанам приходилось обращаться в городское управление занятости и социальной защиты. Теперь в этом нет никакой нужды. Процесс автоматизирован и запущен в пилотном режиме. Получить путевки на санаторно-курортное лечение в порядке очереди могут абсолютно все пенсионеры.

Улдана Бекбау, главный специалист отдела по работе с инвалидами и пенсионерами управления занятости и социальной защиты г. Шымкента: «С этого года пенсионеры смогут встать в очередь в электронном формате через портал geo-shym.kz. Эта услуга доступна тем, кто стоит в очереди на получение путевки в этом году. Граждане, которые отправили свои документы на этот портал, могут видеть свою очередь не выходя из дома. Главное — ввести свой ИИН и ФИО».

Автоматизация государственных услуг осуществляется по требованию населения. В этом году поступило предложение перевести еще 13 функций в электронный вид.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента: «Сейчас здесь необходимо обратить внимание на то, почему некоторые виды услуг можно осуществить только в бумажном виде. Мы предоставляем услуги электронного перевода в зависимости от заинтересованности в этой услуге. То есть, если заявок будет много, мы попробуем их автоматизировать».

С начала года в Шымкенте оказано более трёх миллионов госуслуг. 99 процентов из них было осуществлено в электронном виде и только 1 процент — в бумажном формате.