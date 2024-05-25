Здоровый отдых для пенсионеров Шымкента

Программа по оздоровлению жителей мегаполиса набирает обороты.

В Шымкенте более тысячи пенсионеров получили путевки в санатории в рамках программы, направленной на улучшение их здоровья и благополучия, сообщила пресс-служба акимата города.

Инновационные технологии и цифровизация процесса позволили упростить процедуру получения путевок и повысить эффективность работы городских властей.

Специальный портал geo-shym.kz дает пенсионерам возможность следить за очередью в санатории и контролировать свое онлайн-проживание.

Это нововведение значительно упростило процесс получения путевок и позволило пенсионерам избежать необходимости посещать городское управление занятости и соцзащиты для постановки на очередь.

В настоящее время в Шымкенте проживают 92 210 пенсионеров, включая двух ветеранов ВОВ и 1 841 труженика тыла.

Решением Шымкентского городского маслихата ежегодно 5 тыс. пенсионеров получают путевки в санатории.

В ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию оздоровительный комплекс «Ізетті зейнеткер», что позволило охватить санаторным лечением еще более 2 тыс. пенсионеров в год.

Ежегодно на лечение в оздоровительные заведения поступает около 13 тыс. заявок от пенсионеров.

В текущем году был заключен договор госзакупок с четырьмя санаториями для организации оздоровительных мероприятий.

Это позволит еще большему количеству пенсионеров получить возможность отдохнуть и восстановить свое здоровье в санаториях.

Таким образом, благодаря внедрению инновационных технологий и цифровизации процесса власти Шымкента смогли значительно улучшить условия жизни пенсионеров и предоставить им возможность воспользоваться услугами санаториев для улучшения своего здоровья и благополучия.

Портал geo-shym.kz стал важным инструментом для обеспечения доступности и прозрачности процесса получения путевок в санатории для пенсионеров.

Благодаря этому городские власти смогли улучшить качество обслуживания и удовлетворить потребности пенсионеров в оздоровительных услугах.

Внедрение цифровых технологий в социальной сфере является приоритетным направлением для органов исполнительной власти Шымкента.

Это позволяет повысить эффективность работы госорганов и улучшить качество предоставляемых услуг населению.

В целом, программа предоставления путевок в санатории для пенсионеров является важным шагом на пути к обеспечению соцзащиты и благополучия пожилых людей.

Благодаря цифровизации и внедрению инновационных технологий городские власти смогут еще более расширить возможности для пенсионеров и улучшить их качество жизни.