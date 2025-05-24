Когда льготный отдых бьёт по кошельку

Зауре Альжанова — инвалид третьей группы. Уже не первый год она рассчитывает на бесплатное лечение в санаториях. Но, как выясняется, бесплатным оно оказывается лишь частично — за некоторые процедуры приходится платить из собственного кармана. А для человека, живущего на пособие в 70 тысяч тенге, это ощутимая сумма.

Зауре Альжанова, инвалид III группы: «Сейчас любой санаторий — это бизнес. Всё, что нам необходимо — массаж, парафин — сделали платным. Хотя, путёвка, вроде бы бесплатная. Даже при строгой экономии я потратила 70–80 тысяч тенге. Пришлось брать кредит. Разве это нормально? Проверили бы хоть раз — за путёвку платим, а получаем только койку и еду. Всё остальное — за деньги».

В управлении социальной защиты поясняют: льготные путёвки для людей с инвалидностью предоставляются ежегодно. Однако перечень бесплатных процедур ограничен, остальное — по правилам самого санатория. Если условия отдыха не устраивают, его можно прервать.

Улдана Бекбау, главный специалист управления занятости и соцзащиты г. Шымкента: «Есть бесплатные услуги по списку. Например, точечный массаж бесплатный, а общий массаж и фитобочка — уже платные. У каждого санатория свои правила. Если не устраивает, человек может отказаться и получить путёвку в другое место».

76-летний Сарсенбай Оспанкулулы вспоминает, что раньше мог ездить в санаторий дважды в год. Теперь — всего два раза за 13 лет. Более того, полученный отдых оставил у него только разочарование.

Сарсенбай Оспанкулулы, пенсионер: «Раньше ездили по два раза в год. Потом — один раз. Сейчас вообще не попасть. Говорят, очередь — две тысячи человек. А когда попал, нас поселили в комнату на 14 человек. Это называли “люксом”. Какой это люкс? Это казарма. Неужели нельзя обеспечить нормальные условия?»

Пожилой мужчина признаётся — на пенсии здоровье уже не то, а заслуженный отдых становится недоступным. В акимате объясняют: количество заявок превышает возможности. Сейчас путёвки получают те, кто подал заявку 3–4 года назад.

Улдана Бекбау, главный специалист управления занятости и соцзащиты г. Шымкента: «Пенсионеры получают путёвки через 2–2,5 года. Сейчас обзваниваем тех, кто стоял в очереди с 2020–2021 годов».

По данным управления, в Шымкенте проживает более 97 тысяч пенсионеров. Из них 27 тысяч нуждаются в санаторном лечении, но ежегодно выделяется лишь 7500 бесплатных путёвок. Из 41 тысячи людей с инвалидностью — право на отдых в санатории имеют около 12 тысяч человек.