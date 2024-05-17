Здоровый отдых для пенсионеров Шымкента: программа по оздоровлению набирает обороты

В Шымкенте более тысячи пенсионеров получили путевки в санатории в рамках программы, направленной на улучшение их здоровья и благополучия.

Инновационные технологии и цифровизация процесса позволили упростить процедуру получения путевок и повысить эффективность работы городских властей.

Специальный портал geo-shym.kz дает пенсионерам возможность следить за очередью в санатории и контролировать свое онлайн-проживание.

Это нововведение значительно упростило процесс получения путевок и позволило пенсионерам избежать необходимости посещать городское управление занятости и социальной защиты для постановки на очередь.

В настоящее время в Шымкенте проживает 92 210 пенсионеров, включая 2 ветеранов ВОВ и 1 841 труженика тыла.

Решением городского маслихата ежегодно 5 тысяч пенсионеров получают путевки в санатории.

В ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию оздоровительный комплекс «Ізетті зейнеткер», что позволило охватить санаторием еще более 2 тысяч пенсионеров в год.

Ежегодно на лечение в оздоровительные заведения поступает около 13 тысяч заявок от пенсионеров.

В текущем году был заключен договор государственных закупок с 4 санаториями для организации оздоровительных мероприятий.

Это позволит еще большему количеству пенсионеров получить возможность отдохнуть и восстановить свое здоровье в санаториях.

Таким образом, благодаря внедрению инновационных технологий и цифровизации процесса, городские власти Шымкента смогли значительно улучшить условия жизни пенсионеров и предоставить им возможность воспользоваться услугами санаториев для улучшения своего здоровья и благополучия.

Портал geo-shym.kz стал важным инструментом для обеспечения доступности и прозрачности процесса получения путевок в санатории для пенсионеров.

Благодаря этому, городские власти смогли улучшить качество обслуживания и удовлетворить потребности пенсионеров в оздоровительных услугах.

Внедрение цифровых технологий в социальной сфере является приоритетным направлением для правительства Шымкента.

Это позволяет повысить эффективность работы государственных органов и улучшить качество предоставляемых услуг для населения.

В целом, программа предоставления путевок в санатории для пенсионеров является важным шагом на пути к обеспечению социальной защиты и благополучия пожилых людей в Шымкенте.

Благодаря цифровизации и внедрению инновационных технологий, городские власти смогут еще более расширить возможности для пенсионеров и улучшить их качество жизни.

Данная информация была предоставлена пресс-службой акимата города Шымкента.