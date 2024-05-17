Когда экс-замакиму Шымкента Максуту Исахову огласят приговор?

Последнее выступление перед оглашением приговора Максута Исахова было красноречивым и эмоциональным.

Он считает, что дело — о покушении на дачу взятки — против него завели незаконно. Главными доказательствами стала стенограмма негласных следственных действий. Экс-замакима Шымкента уверен, что их заранее смонтировали, чтобы использовать против него в суде .

«Если нет протокола перезаписи, эта запись тоже незаконная. Вы как-то вот реплику сказали господин судья «в деле нет». Если в деле нет, значит на нет и суда нет»,- говорит Исахов.

В материалах дела указано, что Исахов хотел «подкупить» замначальника ДКНБ за 200 тысяч долларов. Якобы за эту сумму комитетчик должен был закрыть уголовное дело против бывшего чиновника. Кроме того, по версии следствия, именно Исахов продумал процедуру передачи денег.

Обвинение в свой адрес подсудимый отрицает. Более того, он заверил, что следствие изначально проводили с обвинительным уклоном. Максут Исахов также уверяет, что он не передавал инвалюту через своего племянника и во время расследования не установлены их истинное происхождение. По словам подсудимого, в пакете который он передал замначальнику ДКНБ, находились подарки.

Максут Исахов, подсудимый, экс-заместитель акима г. Шымкента:

«По версии следствия, я 18 числа якобы особый пакет передал Дихану, он его в машину положил, в машине он сутки находился, потом он еще сутки находился в магазине. Разве может 200 тысяч долларов в багажнике и полке магазине лежать? Проникновение в магазин — запись начинается уже внутри магазина. Они проникли в магазин до записи и вскрыли пакет и подменили. Когда они описывают банкноты, специально делают это на фото. Это осторожность Токтарбаева, он сам себя обезопасил. Если бы они снимали на видео, там бы все раскрылось. Мы на фото не можем установить целостность пакета и они опять допустили ошибку. Когда настоящие деньги привезли, они видимо привезли его в желтом пакете и так упаковали, что допустили ошибку по Фрейду, первоначально в желтом пакете написали».

Выступая с последним словом Максут Исахов также заявил, что, возможно, он стал жертвой решений кадрово-политических вопросов. Подитожывая свою речь, он поблагодарил судью, который рассматривал дело, прокурора который выступал государственным обвинителем и всех жителей Шымкента, которые его поддерживали во время судебных разбирательств.

Максут Исахов, подсудимый, экс-заместитель акима г. Шымкента:

«Единственным плюсом во всей этой ситуации является то, что я понял, что есть люди, есть у меня друзья, которые мне верят и не оставляют меня в трудную минуту. Отдельно хочу поблагодарить господин судья вас. Почему? Потому что вы обеспечили, на мой взгляд, состязательность сторон в рассмотрении суда, внимательно слушали защиту, не препятствовали нам. В какой-то мере это придает мне надежду на ваше справедливое и беспристрастное решение. Также не могу и не поблагодарить и государственного обвинителя. Несмотря на его форму и погоны, проявляется его человечность, не сомневаюсь, что он тоже видит реальную картину»

Коррупционная история Исахова, по версии гособвинения, начинается с 2020 года. По материалам дела, заместитель директора компании «СТАРТ-СТРОЙ» Жаркынбек Егизбаев, обвинил экс-госслужащего во взяточничестве. Летом прошлого года, он отнес в ДКНБ запись с Максутом Исаховым, где замакима требовал от предпринимателя отказаться от двух тендеров или взятку в размере 187 млн тенге. Здесь и берет свое начало «дело о покушении на дачу взятки» первому замначальника ДКНБ. Прокурор в своем обвинительном акте говорил, чтобы прекратить данное дело Исахов пытался передать деньги Сарбасову. Однако сторона защиты с такой версией не согласна.

Адвокат Исахова считает, что нужно вынести частное постановление в отношение органов уголовного преследования и эксперта, который занимался расшифровкой аудио и видеозаписей негласных следственных действий. Сам подсудимый просит суда вынести оправдательный приговор. Только вот государственный обвинитель считает по другому.

Прокурор попросил признать Исахова виновным и отправить его на 8,5 лет в колонию среднего режима, а также лишить его ордена «Курмет». Помимо этого представитель надзорного органа заявил, что в акимате Шымкента недостаточно проводится работа по профилактике борьбы с коррупцией. Прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес городской администрации. Громкое дело предварительно завершится в понедельник, тогда Исахову и вынесут приговор.