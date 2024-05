Миллиардные инвестиции и новые проекты в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» Лю Юнмин подписали меморандум о строительстве металлургического завода в городе.

Это соглашение стало результатом предыдущих переговоров.

На прошлой неделе глава мегаполиса представил инвесторам индустриальную зону «Темір», где планируется возведение завода.

Проект предусматривает инвестиции в экономику города на сумму 1 миллиард 750 миллионов долларов США и создание тысячи новых рабочих мест.

Трехэтапный металлургический завод будет построен в течение пяти лет.

Его годовая производственная мощность составит пять миллионов тонн. Завод будет оснащен передовыми технологиями для обеспечения экологической безопасности.

Аким города поблагодарил руководство компании за интерес к мегаполису и значительные инвестиции в промышленное развитие.

Он подчеркнул, что акимат готов оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, включая обеспечение необходимой инфраструктурой.

Иностранные инвесторы, в свою очередь, отметили благоприятные условия для инвестиций в Шымкенте. При успешном запуске завода планируется реализация дополнительных проектов.

Компания «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» имеет богатый опыт в производстве стали и международной торговле, являясь частью крупной корпорации Jiangsu Coastal Steel Group Co., Ltd.

В Шымкенте также реализуется проект строительства комбинированной циклической станции мощностью до 500 МВт.

Этот инвестиционный проект стоимостью около 700 миллионов долларов направлен на обеспечение жителей качественной электро- и тепловой энергией, а также горячей водой.

Кроме того, турецкая компания Alarko Holding строит тепличный комплекс нового формата.

Инвестиционный проект на сумму 650 миллионов долларов США предполагает поэтапное создание двух тысяч рабочих мест на территории общей площадью 500 гектаров.

Этот проект способствует развитию тепличного бизнеса, обеспечению продовольственной безопасности и внедрению новых производств.

Пресс-служба акима города Шымкента сообщает, что привлечение таких крупных инвестиций демонстрирует экономическую привлекательность региона и его потенциал для дальнейшего роста и развития.