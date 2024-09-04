В Шымкенте запускают новые проекты на 1,5 трлн тенге: создадут 15 тысяч рабочих мест

По итогам января-июля 2024 года в экономику города было привлечено 324,7 млрд тенге. Этот показатель на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До конца года планируется привлечь 928,7 млрд тенге инвестиций, что на 28,1% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности за предстоящие три года ожидается привлечение 3,6 трлн тенге инвестиций: 928,7 млрд тенге в 2024 году, 1 194,8 млрд тенге в 2025 году и 1 493,5 млрд тенге в 2026 году.

Также разработан инвестиционный пул из 220 проектов общей стоимостью 2,7 трлн тенге, которые будут реализованы в период с 2024 по 2028 годы и создадут более 29,4 тыс. новых рабочих мест. В 2024 году планируется реализовать 64 проекта на сумму 261,8 млрд тенге с созданием 6 336 новых рабочих мест.

На территории города Шымкента функционируют 7 промышленных зон общей площадью 1 307 га. В этих зонах уже реализованы 289 проектов общей стоимостью 230 млрд тенге, что позволило создать 8 тыс. новых рабочих мест.

Инвесторам в этих промышленных зонах предоставляются земельные участки, оснащенные инженерной инфраструктурой, на долгосрочную аренду. Компании также могут воспользоваться сниженными тарифами на коммунальные услуги и налоговыми льготами для участников специальных экономических зон.

В целях привлечения инвестиций в городе создаются дополнительные промышленные зоны и расширяются существующие.

Планируется расширение торгово-логистического центра на 136 гектаров, создание индустриальной зоны «Темір» (1076 га) для проектов в области тяжелой металлургии, увеличение на 175 гектаров площади специальной экономической зоны «Оңтүстік» для развития легкой промышленности и создание частной индустриальной зоны «Стандарт» (118 га) с готовыми производственными площадями.

Ожидается, что в этих зонах будут реализованы 330 проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием 15 тыс. рабочих мест.

В настоящее время уже начато строительство инженерной инфраструктуры для расширения торгово-логистической зоны, завершение которого планируется в 2025 году.

В частной индустриальной зоне «Стандарт» ведется строительство готовых производственных площадей для малого и среднего бизнеса.

Основное внимание в производственных зонах уделяется проектам в сфере обрабатывающей промышленности.