Олимпиадный праздник

Нестандартным стало завершение учебного года для учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ Шымкента, которые любят биологию.

А все потому, что они стали участниками олимпиады по биологии на приз издательства «Атамұра», которая проводилась на базе школы-гимназии №1 имени А. Пушкина. Олимпиаду для них организовали кабинет «Дарын» при горуправлении образования и издательство «Атамұра» в лице Алины Робертовны Соловьевой, лауреата национальной премии «Народный любимец 2023 года» в номинации «Учитель», Қазақстанның Еңбек Ері (Герой труда Казахстана).

РАБАТ обратился к Алине Робертовне Соловьевой с просьбой рассказать, как проходила олимпиада, тем более что опыт подготовки учеников для участия в различных олимпиадах у нее огромный – от городских до международных. Этому отдано почти три десятка лет. За это время ученики Алины Соловьевой привозили награды с самых престижных республиканских и мировых состязаний по биологии.

«Когда-то подобная городская олимпиада проводилась методистами городского отдела образования и носила название «Карлыгаш». Но в последний раз это было уже более шести лет назад. Такая олимпиада для учащихся 7-8 классов у нас в городе просто необходима», – считает Алина Робертовна.

По словам Алины Робертовны, у этой олимпиады свои особенности: «Первое – количество участников: их значительно больше, так как мы допускали по восемь человек из любой школы, где есть казахские и русские классы. Дело в том, что мы пригласили по четыре участника от каждой параллели в зависимости от языка обучения. В то время как на классическую городскую олимпиаду школа может выставить только одного участника.

Второе – задания были в большей степени привязаны к школьному курсу и учебникам. Мы считаем, что такая позиция позволяет ребятам, с одной стороны, оценить свои знания относительно ровесников из других городских школ, а с другой – увидеть востребованность школьных знаний.

Третья особенность: эта олимпиада впервые была организована на внебюджетные средства! Призы, дипломы и грамоты для победителей, призеров и их педагогов были подготовлены на средства издательства «Атамұра». А призами стали, конечно же, великолепные книги: энциклопедии о природе Казахстана, «Слова назидания» Абая и учебники биологии, подписанные для каждого награжденного ребенка автором, то есть мной лично.

Четвертая особенность заключается в том, что ребят мы награждали вместе с педагогом! Считаю, что так и должно быть. Олимпиадники и их руководители должны рассматриваться как единое целое.

Со всеми упомянутыми особенностями такая олимпиада проходила в нашем городе впервые. Единоличного опыта организации олимпиады, в которой было 346 участников, у меня пока не было.

Естественно, возникали сложности. Сроки подготовки были очень сжатыми, к тому же организаторы не рассчитывали на такое количество участников – больше 340! Отсюда небольшие шероховатости при проведении, но мы обязательно сделаем выводы».

В любом случае, первый блин не вышел комом. Олимпиада состоялась, ее результаты вдохновили, разбудили у учеников еще большую любовь к биологии.

Алина Робертовна сказала: «Если бы не поддержка коллег и руководителей, которые помогли в проведении первого тура и при проверке работ, если бы не поддержка моих учеников-старшеклассников и не поддержка кабинета «Дарын», в особенности ИНФОРМАЦИОННАЯ, я бы сама, даже с участием работников издательства «Атамұра», никогда бы не справилась с таким объемом работы. Огромная всем признательность и благодарность!»

На вопрос, довольна ли она результатами, педагог А. Соловьева отвечает однозначно: «Да!»

«Ученики показали отличные знания. Мы даже не рассчитывали на такое количество призовых мест. Есть параллели, где, кроме шести призовых мест, пришлось вручать девять грамот. Максимальный балл этой олимпиады 74 из 80 – это очень много. Учителям тоже удалось подарить так называемый олимпиадный праздник», – рассказала Алина Робертовна.

Хотелось бы верить, что эта олимпиада станет традиционной, например, ежегодной, и будет с каждым годом становиться еще более плодотворной, четко организованной, как говорится, без сучка и задоринки!