Управление образования города Шымкента прокомментировало скандал в школе-гимназии №1.

«Учитель казахского языка школы-гимназии №1 Ирбаева Н.Т. за неправильное выполнение домашнего задания на повышенных тонах сделала замечание ученику 6 класса Досымбекову Алихану. Медработник школы Абдукаримова Ш., проверив состояние ребенка, оказала помощь. Скорая помощь доставила ребенка в детскую больницу. На сегодняшний день поставлен диагноз «острый бронхит неуточненный». По данным классного руководителя и медработника школы, ребенок на учете по состоянию здоровья не состоит, занимается спортом. Учитель высшей категории Ирбаева Н.Т. работает в школе 24 года. В настоящее время ведется работа по изучению данного вопроса, по итогам которого будут приняты меры в рамках законодательства» — сообщили в управлении образования г.Шымкента.

Напомним, инцидент произошёл в школе-гимназии №1 им. Пушкина. После слов учителя казахского языка, состояние ученика 6 класса ухудшилось. Об этом сообщается в паблике @club_dobryakov_shymkent. В нем опубликовано обращение матери ученика.

Мать ребенка написала, что после общения с педагогом ее ребенку стало настолько плохо, что понадобилась квалифицированная медицинская помощь

«Беспредел в средней школе номер 1, им. Пушкина, города Шымкента. Учительница-завуч, превышая свои полномочия, беспричинно довела своим криком ученика 6 класса до сердечного приступа. Ученик госпитализирован. Она даже и не извинилась. При анонимном анкетировании класса, в присутствии представителя ГОРОНО показало, что она действительно систематически кричит и унижает детей и что данный факт имел место быть. Помогите, что дальше делать и куда обращаться? Надо остановить этот беспредел. Учителя зовут Ирбаева Нурсулу Тураровна. И пострадал мой сын».

У администрации школы своя точка зрения на произошедшее. По словам директора школы-гимназии №1, шестиклассника никто не обижал, педагог лишь сделала замечание ученику за невыполненное домашнее задание.