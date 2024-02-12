Секрет кристально чистой воды в Кошкарате раскрыла школьница

Кристальная чистота вода в реке Кошкарата связана с растением Вероника поточная.

К такому выводу пришла выпускница шымкентской школы Балауса Шаншархан. Над научным проектом она трудилась в специальной лаборатории и выясняла любопытные сведения, передает OTYRAR.

Большое влияние на кристально чистую воду в Кошкарате оказывает внутренняя флора. Это выяснила в ходе научного исследования ученица 11-го класса.

Балауса Шаншархан провела лабораторный анализ растения, которое растет на берегу реки. Юный исследователь доказала, что «вероника поточная» обладает фильтрующей функцией.

Балауса Шаншархан, ученица 11-класса:

«Вероника поточная — растет возле реки Кошкарата или плавает на ее поверхности. Это многолетнее растение, высота составляет от 15 до 60 сантиметров. Мы выбрали это растение для изучения. Оказалось Вероника поточная участвует не только в фильтрации реки, но может быть и ценным биоиндикатором».

Вероника поточная на протяжении всего лета цветет небольшими ярко-голубыми цветами, благодаря чему ее часто используют для озеленения водоемов. Растет исключительно на берегах рек, ручьёв, нередко полупогружёнными в воду. По словам Балаусы, растение поглощает тяжелые металлы и очищает воду.

Нургуль Алжанов, учитель биологии школы-гимназии №65 им. Ы. Алтынсарина:

«Если принять во внимание это растение, то Кошкарата содержит тяжелые ионы. Мы показали и изучили способы очистки с помощью этого растения. Вероника поточная растет вдоль только Кошкараты в Казахстане. Благодаря этому растению Кошкарата обладает полезными свойствами».

Благодаря проекту Балауса получила направление на республиканский конкурс. И это не единственное открытие учеников 65 шымкентской школы. С начала этого года школьники представили более 20 научных проектов. Основные направления связаны с химией, физикой, изучением земли, космоса и экономики.