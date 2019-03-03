ЧП произошло в школе-гимназии №1 им. Пушкина. После слов учителя казахского языка, состояние ученика 6 класса ухудшилось. Об этом сообщается в паблике @club_dobryakov_shymkent. В нем опубликовано обращение матери ученика.

Мать ребенка написала, что после общения с педагогом ее ребенку стало настолько плохо, что понадобилась квалифицированная медицинская помощь

«Беспредел в средней школе номер 1, им. Пушкина, города Шымкента. Учительница-завуч, превышая свои полномочия, беспричинно довела своим криком ученика 6 класса до сердечного приступа. Ученик госпитализирован. Она даже и не извинилась. При анонимном анкетировании класса, в присутствии представителя ГОРОНО показало, что она действительно систематически кричит и унижает детей и что данный факт имел место быть. Помогите, что дальше делать и куда обращаться? Надо остановить этот беспредел. Учителя зовут Ирбаева Нурсулу Тураровна. И пострадал мой сын».

Как прокомментировали порталу Elitar.kz, в больнице, школьнику с диагнозом «Вегетативное нервное расстройство» была оказана первая медицинская помощь.

Но у администрации школы своя точка зрения на произошедшее. По словам директора, ребенка никто не доводил, а педагог лишь пожурила ученика за невыполненное домашнее задание:

«Все, что сказал учитель казахского языка школьнику: Почему ты не выполнил домашнее задание? После этого ребенок просидел еще на двух уроках, а потом почувствовал себя нехорошо и пошел в медпункт. Когда мы хотели сообщить его родителям, те уже узнали о состоянии ребенка. После ребенок был в столовой. В это время родители сообщили в управление образования, что у ребенка якобы инфаркт. Одновременно со скорой медпомощью в школу приехали и полицейские. Ребенка увезли в больницу. Там ему поставили диагноз то ли пневмония, то ли бронхит, я точно не знаю. Мы обратились с официальным письмом для уточнения диагноза», — сообщила директор школы.

Cлова о том, что школьник якобы в беспомощном состоянии провел два часа в столовой, директор категорически отрицает. По ее словам, сейчас родители школьника требуют уволить педагога. Но директор с этим не согласна.

«Это педагог с 20-летним опытом. До этого дня на нее не было ни одной жалобы. После происшествия ученик написал объяснительную. В ней он указал, что педагог спросила: «Почему ты не выполнил домашнее задание?». Педагогу объявлен строгий выговор. Она больше не будет преподавать в этом классе. Причин для увольнения такого опытного учителя, нет. Учитель обязан спрашивать, выполнил ли домашнее задание ученик. И поймите правильно, мы тоже готовы защищать свои права», — добавила она.

К слову, помимо прочего в соцсетях распространяется информация, что ученик занимался боксом и своевременно проходил медосмотры, а защитники педагога отмечают, что она дает знания ученикам, но не самый сдержанный учитель. В то же время, комментаторы, предпочитающие сохранить нейтралитет в этой истории, говорят, что всему виной переполненность школы, когда в одном классе сидят по 30-40 учеников.