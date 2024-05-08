Остановка сердца произошла у мужчины во время отдыха в горах

Трагедия произошла в горах Туркестанской области. Мужчина скончался от остановки сердца, передает OTYRAR.

Мужчина 1973 года, скончался от остановки сердца во время отдыха в горной местности в сельском округе Каскасу Толебийского района. Инцидент произошел на склоне холма, где группа граждан отдыхала.

По предварительной информации, один из участников группы почувствовал резкую боль в области сердца. Ему вызвали скорую помощь. К сожалению, до приезда медиков мужчина скончался.

В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие проверки.