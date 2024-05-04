Совещание по вопросам безопасности труда: Шымкент подводит итоги и намечает планы

В преддверии Дня труда в Шымкенте состоялось знаменательное событие – заседание трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений и социально-трудовых отношений в социально-предпринимательской сфере.

Встреча прошла под руководством Бауыржана Алтеева, председателя регионального профсоюза «Шымкентский городской центр работодателей».

К работе комиссии присоединился советник акима города Шымкента М. Маханбетов.

На повестке дня были актуальные вопросы:

Регулирование трудовых отношений, включая профсоюзную деятельность.

Заключение регионального соглашения на 2024-2026 годы между профсоюзными объединениями, работодателями и общественными организациями.

Оценка ситуации в сфере трудовых отношений и безопасности в Шымкенте.

Обмен передовым опытом в области обеспечения безопасных условий труда и защиты работников.

В своем выступлении глава государственной инспекции труда города Шымкента Б. Калжанов:

Представил новую идеологию защиты труда, заложенную в программе безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года.

Осветил вопросы выбора индивидуальных средств защиты, страховых тарифов, социальных гарантий, развития профессиональных компетенций в области защиты труда.

Рассказал о системе государственного контроля и управления профессиональными рисками.

Своими планами и практиками работы в рамках программы «Год безопасного труда» поделились представители нескольких компаний Шымкента.

Совещание стало плодотворной платформой для обмена опытом, выработки новых подходов к обеспечению безопасных условий труда на предприятиях города.

Участники встречи отметили важность дальнейшего совершенствования законодательства в сфере труда, повышения осведомленности работников о своих правах и обязанностях, а также усиления государственного контроля за соблюдением норм и правил безопасности труда.

Совместными усилиями стороны намерены создать безопасную и благоприятную рабочую среду для всех трудящихся Шымкента.