Стены тюрьмы превратили в произведения искусства в Шымкенте

Шымкентские художники разукрасили стены одного из самых охраняемых объектов в городе.

Блоки исправительного учреждения ИЧ 167/3, в народе более известного как «31 зона», покрыли изображениями животных, гор и куполов мечетей, все в едином этническом стиле.

Стены исправительного учреждения в Шымкенте заиграли новыми красками. Масштабный рисунок раскинулся на 25 бетонных плитах. Шестиметровые тюремные блоки по Тамерлановскому шоссе украсили граффити в этно-стиле. Здесь изображения животных, которые обитают на территории нашей страны: орлы, архары и верблюды, величественные горы Тянь-Шаня и купола мечетей.

Чтобы завершить работу художникам потребовалось около полумесяца. Говорят, украсить стены охраняемой зоны их попросили городские власти. На масштабную картину ушло полтонны красок.

«Когда нам с акимата поступило предложение разукрасить стену мы были очень рады этому. Здесь были разного стиля рисунки, была полная каша, мы предложили свои варианты, было предложено больше 20 вариантов. Мы решили воплотить национальную стилистику, добавить элементы животных и плюс осовременнили это геометрией», — говорит Дмитрий Яковлев, главный художник, учредитель команды ARTGAME.

Горожане оценили работу художников. Говорят, среди серых зданий вокруг, такие яркие изображения придают настроение.

«Это выглядит очень красиво, таким образом дизайнеры могут самовыразиться и украсить город, молодежь раскрывает свои таланты и вдохновляет жителей города», — говорит жительница города.

«Конечно красиво, я сегодня первый раз здесь иду», — говорит горожанка.

Ну а художники в поисках новых масштаных проектов, которые помогут украсить Шымкент и сделать его более ярким и привлекательным, как для жителей так и для гостей города.