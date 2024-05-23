Тело пропавшего в Сайрамском районе подроста найдено

В Сайрамском районе обнаружено тело пропавшего ученика 10 класса, передает OTYRAR.

В Туркестанской области погиб ученик 10 класса. Инцидент произошел в Сайрамском районе.

По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома. Его обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже.

Впоследствии было обнаружено тело несовершеннолетнего. Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства и назначила экспертизу.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«Полиция проводит расследование по факту самоубийства несовершеннолетнего в Сайрамском районе. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства. Иные сведения разглашению не подлежат».