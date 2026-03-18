Студентка обвинила сутенеров в вовлечении в «боди-массаж»

Жительница Шымкента заявила что стала жертвой сутенёров. По её словам, в поисках заработка её обманом вовлекли в так называемый «боди-массаж». Позже, как утверждает пострадавшая, один из клиентов совершил в отношении неё насилие.

О случившемся рассказали сама девушка и её мать, которые сейчас добиваются справедливости. Они утверждают: ни люди, вовлёкшие её в эту деятельность, ни мужчина, причастный к насилию, до сих пор не понесли наказания.

Инцидент произошёл прошлым летом. По словам студентки, объявление о работе она нашла в социальных сетях. Связавшись с работодателем, девушка пришла на встречу, где узнала, что ей предлагают работу «боди-массаж». При этом, уверяет пострадавшая, её заверили: нужно лишь делать массаж, и никакой угрозы для неё не будет.

«Мне сказали, что никто не будет трогать, только массаж. Это была моя ошибка — согласиться. Как бы тяжело ни было с деньгами, я должна была отказаться. Меня силой затащили внутрь. Когда я пыталась выйти, у дверей стояла охрана. Внутри парень начал издеваться надо мной, я плакала, умоляла — он меня не слушал», — говорит пострадавшая.

В департаменте полиции сообщили, что уголовное дело расследуется по статье «изнасилование». Назначен ряд экспертиз, по итогам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

«Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 120 УК. Назначены судебная психолого-криминалистическая экспертиза, а также криминалистическое исследование мобильного телефона потерпевшей. После получения результатов экспертиз будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Потерпевшие настаивают: к ответственности должны быть привлечены не только человек, совершивший насилие, но и те, кто, по их словам, вовлёк девушку в эту деятельность. Кроме того, они просят не затягивать расследование, заявляя, что опасаются за свою безопасность.