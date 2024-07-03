Китайские бизнесмены хотят инвестировать в экономику Шымкента

Китайские предприниматели намерены инвестировать в экономику Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

В ходе двусторонних переговоров они выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по таким направлениям, как производство продуктов питания, логистика, машиностроение, здравоохранение и медицина. В мегаполисе, по данным акимата, уже действуют 23 казахстанско-китайских предприятия.

Крупные инвестиционные проекты сконцентрированы, в индустриальных зонах Шымкента. Это площадки для создания высоких технологий. Привлекательные условия для компаний в части особых преференций и логистики позволили привлечь десятки резидентов. Самый крупный металлопрокатный завод в городе. С конвейера тут сходит до 600-сот тонн арматуры в день. Проект реализуется с участием китайского инвестора. Новое оборудование – из Поднебесной, но работают на нём казахстанские специалисты.

«Когда выбирали место для инвестпроекта, идеально подошёл Шымкент, потому что тут инфраструктура хорошая. На начальном этапе, конечно, были сложности, но нас поддержали. Сейчас успешно работаем», — говорит Цзяньбинь Кэ, соучредитель компании.

Выгода от такого альянса очевидна, говорит предприниматель: шымкентцам – новые рынки сбыта и доступ к технологиям, зарубежным партнерам – освоение новых видов производства. Причём климат и логистика делают это ещё привлекательнее.

«Между городом и Китаем товарооборот составил 292 млн долларов США. Из них 17,6 млн долларов – это наш экспорт, остальное – импорт. В основном мы экспортируем в Китай подсолнечное рафинированное масло, хлопчатобумажную пряжу и т.д», — говорит Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента.

Сейчас инвесторы из КНР в Шымкенте проявляют интерес к сфере металлургии, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, а также машиностроению. Ещё одно направление – сфера строительства. Готовится к запуску завод по производству керамогранитных плит. Масштабы впечатляют: тут собрали печь длиной больше километра.

«В Казахстане потребность, по нашим данным, 30 с чем-то млн в год. Наш завод в год сможет производить 12 млн. Это получается 30%», — говорит Асхат Нуртай, представитель компании.

В тестовом режиме оборудование должно заработать в августе. Взаимный интерес и общий взгляд – вот залог успешного совместного бизнеса, считают предприниматели. А договоренности на высшем уровне делают государства ближе. К слову, еще в прошлом году было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Шымкентом и Сианем.