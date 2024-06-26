В Шымкенте прошел семинар для бухгалтеров и бизнесменов

В Шымкенте при поддержке ведущей технологической компании Kaspi.kz прошел семинар для бухгалтеров и бизнесменов.

На повестке — нововведения в налоговый кодекс и всеобщее декларирование. Предприниматели должны сдать декларацию уже в этом году. Участники тренинга задали экспертам интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Вести бизнес в рамках налогового кодекса, без штрафов, пеней, уверенно и спокойно. В Шымкенте прошла бизнес-встреча предпринимателей и бухгалтеров с экспертом по налогам с полуторамиллионной аудиторией Екатериной Ким. При поддержке Kaspi.kz участники тренинга смогли бесплатно получить профессиональную консультацию.

«Я у нее обучаюсь постоянно с первого потока, и она всегда дает точечные знания, которые можно сразу применить на практике. Ожидаю о новшествах, у нас на 2025 года ожидают изменения в налоговом кодекс», — говорит Асем Отаралиева, бухгалтер.

На повестке дня — внедрение нового налогового кодекса. Изменения в особенности коснулись представителей малого и среднего бизнеса.

«Сейчас будут у нас новые режимы, особенно для представителей малого и среднего бизнеса, и в принципе о соблюдении кассовой дисциплины оказывается очень много ошибок. Мы сейчас ездим по Казахстану и видим, что предприниматели совершают очень много ошибок, которые в последующем могут приведут к большим штрафам и даже банкротству бизнеса», — говорит Екатерина Ким, председатель ассоциации «Налоги Алматы» .

Александра Томашевич — руководитель бухгалтерского агентства. Участницу тренинга волновал вопрос уведомлений камерального контроля, как избежать штрафов и снизить риски. На тренинге бухгалтер получила полезные советы и сразу смогла применить их на практике.

«Такая больная тема как НДС для всех предпринимателей, для всех бухгалтеров по полученным знаниям уже начали сегодня применять на практике, отвечать на уведомления, которые пришли нам совсем недавно, была камеральная проверка. Такие тренинги полезны не только для бухгалтеров, но и для предпринимателей», — говорит Александра Томашевич, руководитель бухгалтерского агентства.

В тренинге приняли участие и сотрудники шымкентского департамента госдоходов. Они рассказали про всеобщее декларирование и ответили на вопросы предпринимателей — когда и в каком виде должна быть предоставлена декларация.

«Основная цель всеобщей декларации — борьба с теневой экономикой, борьба с коррупцией. С 1 января 2024 года начался 3й этап всеобщего декларирования. В рамках 3-го этапа декларацию должны сдать индивидуальные предприниматели, руководители юридического лица, его учредители и супруги. На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрированы больше 165 тысяч лиц, занимающихся предпринимательством. Из них сдали декларацию 55%», — говорит Шокан Омарбеков, руководитель отдела всеобщего декларирования и администрирования физических лиц департамента государственных доходов по г.Шымкенту.

«По поводу декларирования все не так страшно, как пугают. Я смотрела соцсети. Информации очень много, и она запугивает людей. На самом деле, всеобщее декларирование — это не так страшно. И не так страшно заполнять эту декларацию», — уверена Екатерина Ким, эксперт по налогам.

Подобная встреча не последняя. При поддержке Kaspi.kz тренинги для предпринимателей и бухгалтеров пройдут во всех регионах Казахстана. А 27 июня в Астане пройдет крупнейший в стране налоговый Форум. В нем примут участие 3 тысячи казахстанских предпринимателей.