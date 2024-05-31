В Шымкенте прошла акция «Народный юрист»

Одним из первых на акцию «Народный юрист» пришел Константин Сандалиди.

В 1986 году мужчина принимал участие в ликвидации последствий аварии на чернобыльской атомной станции. В 2006 году он встал на очередь по получению земельного участка, а в 2011- на жильё. После долгих разбирательств и судов долгожданную квартиру мужчина все-таки получил, однако без права приватизации. Это означает, что такое жилье нельзя продать или поменять. Сегодня, он надеется на решение своей проблемы.

Константин Сандалиди, житель г. Шымкента:

«Я вставал в очередь на жилье с последующем выкупом и приватизацией, а по факту мне дали квартиру без всех прав, то есть это обыкновенная ночлежка, и это жилье мне не принадлежит, и я еще должен платить за него арендную плату , правда доступную, но арендную плату я не согласен с этим. Записали мой вопрос и сказали перезвонят».

35-летний Денис Слонов узнал об акции «Народный юрист» из социальных сетей, мужчину беспокоит проблема по ненадлежащему качеству уборки внутриподъездных площадок и придомовой территории.

Денис Слонов, житель г.Шымкента:

«Уборка дворов не происходит вовремя, редко убирают, вот, хотел уточнить. Конечно, это приятно, что проводят такие акции, дают бесплатные консультации, надеюсь мне помогут, услышат и дадут точный ответ».

Большое количество вопросов на акции «Народный юрист» поступает по выплате алиментов, имущественным вопросам и аресту счетов. По ним юридическую помощь оказали более 30 специалистов департамента юстиции.

Айнур Исабекова, заместитель руководителя департамента юстиции г. Шымкента:

«Сегодня очередная акция у нас проводится, широкомасштабная, как вы видите, в ней принимают участие руководители практически всех государственных органов, наряду с этим задействованы адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители. Те вопросы, которые возможно, отрабатываем на месте. Если вдруг долгосрочное требуется внимание, то на отдельный контроль будут взяты эти вопросы. Граждане спрашивают — почему их счета попали под арест, соответствующее разъяснение мы им оказываем на месте».

За годы проведения, акция «Народный юрист» показала свою востребованность. С 2016 года в ней приняли участие более 8 000 экспертов и руководителей государственных органов. Консультации получили более 165 000 человек. По словам специалистов, мероприятие будет проводится на регулярной основе — это простой и доступный способ помочь жителям в решении их проблем и повысить правовую грамотность.