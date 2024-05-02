В Шымкенте в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» проходит неделя «Өнегелі ұрпақ»

Молодежь и волонтеры оказывали помощь и провели уборку в домах одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов в пяти районах города под лозунгом «Өнегелі ұрпақтың ізгілігі». В уборке приняли участие около 470 молодых людей.

Молодежь и волонтеры выезжали в дома одиноко проживающих пенсионеров и убирали дворы, выносили мусор, проводили работы по благоустройству и оказывали другую необходимую помощь в домах С.Болатбекова, И.Диханбаевой, А.Турганбекова в Абайском района, Л.Печенкиной, К.Панкиной в Аль-Фарабийском районе, А.Педенко, В.Казанджиди в Енбекшинском районе, М.Шанкозова, Д.Мырышов в Каратауском районе, Б.Тулгаевой и Б.Мамыровой в Туранском районе.

Вместе с молодежью в акции приняли участие председатель совета ветеранов Абайского района – У.Башенов, аксакал района – Р.Анарметов, председатель совета ветеранов Аль-Фарабийского района – И.Рысбай, председатель совета ветеранов Енбекшинского района — З.Зайшыбеков, депутат городского маслихата – А.Ельчиева, председатель Каратауского районного совета ветеранов — А.Токмаганбетов, районный председатель партии «AMANAT» Р.Абдез, председатель Каратауского районного совета ветеранов – А.Сатыбалды, ответственный секретарь партии ««AMANAT» — Бектаева и другие известные граждане.

«Сегодня в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» молодежь нашего города посещает дома одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов, выполняет уборку и проявляет заботу. Мы считаем, что это очень хороший поступок. Наши пожилые люди с большой радостью выражают свою благодарность. Мы, в свою очередь, всегда даем хорошее воспитание и образование молодежи и продолжим эту работу в будущем», — говорит Р. Анарметов, аксакал Абайского района.

В Шымкенте в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» продолжается посещение домов одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов, проявляя им уважение и заботу, где ведутся работы по уборке дворов, вывоза мусора, побелке деревьев и другие работы.