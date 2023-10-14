Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» поддержали экочеллендж

Сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» провели субботник. Экологическая акция прошла в рамках челленджа, организованного нефтяниками в защиту окружающей среды.

Первыми вызов коллегам отправили работники Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Теперь челлендж приняло товарищество «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Челлендж нефтяники приурочили ко всемирному дню охраны окружающей среды. Официально эту дату принято отмечать летом, но заводчане говорят: заботиться о природе нужно в любое время года. Поэтому работники нефтеперерабатывающего завода, вооружившись лопатами и граблями вышли на прилегающую к предприятию территорию.

В экологической акции участвуют все дочерние предприятия национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» всего около 2-х десятков организаций. В этом же субботнике приняли участие около 50 сотрудников шымкентского нефтеперерабатывающего завода Впрочем забота о природе у заводчан не ограничивается только знаменательными датами.

«На субботники мы выходим как минимум раз в месяц, иногда чаще. Мы приводим в порядок нашу санитарно-защитную зону. И кроме того проводим уборку внутри на территории завода. Стараемся поддерживать порядок везде», — говорит директор департамента охраны труда, безопасности и экологии ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Мухамеджан Аблаев.

Сотрудникам ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» челлендж передали работники Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Шымкентские нефтяники отправят его дальше, в Мангыстаускую область — компании «Каспи битум».