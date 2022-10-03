Бежать, собирая мусор: Студенты Шымкента запустили необычный челлендж

Студенты Шымкента бросили вызов учащимся из других городов Казахстана, объявив масштабную челлендж-чистоту. Преподаватели и учащиеся восьми вузов города объединили усилия в борьбе со стихийными свалками. Отправной точкой стала набережная Кошкараты.

«Это добровольное решение всех студентов со всех областей. Мы это обсуждали со всеми руководителями молодёжных политик разных университетов. Все поддержали идею. Эта акция не остановится в Шымкенте, это не одноразовая акция, акция будет проходить каждое воскресенье в городе Шымкент», — говорит руководитель отдела молодёжной политики ЮКГПУ Бекдаулет Тасбулат.

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Челлендж «ЭкоСтудентКЗ» проходит в формате эко-плоггинга. Он объединяет две современные тенденции – здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде. От традиционного субботника эко-движение отличается тем, что участники надевают спортивные костюмы, берут в руки пакеты и выходят на пробежку или прогулку, собирая мусор на своем пути.

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«Мне кажется, что каждый человек должен содержать в чистоте землю, на которой живет, поэтому мы и организовали этот челлендж. Надеемся, что жители Шымкента присоединятся к нам. Мы будем устраивать такие акции каждую неделю», — поясняют студенты.

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Вместе со студентами в челлендже участвуют преподаватели. Говорят, работа в команде с молодежью, возвращает их в студенческие годы.

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Сона Махмудова, преподаватель:

«Природа, которая нам даёт свежий воздух, здоровье, всегда приятно убраться и показать пример подрастающему поколению. Молодёжь всегда стремится к чему-то, и если у них есть мотивация для этого, то почему бы и нет».

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Акция «ЭкоСтудентКЗ» началась в Шымкенте, и по цепочке передается в другие регионы страны. К эко-активистам может присоединиться любой неравнодушный житель.

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