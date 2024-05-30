В Туркестанской области нашли тело утонувшего подростка

В Туркестанской области спасатели обнаружили тело утонувшего подростка. 17-летний подросток 2007 года рождения погиб при купании в реке Балдыберек в селе Онтустик Толебийского района, передает OTYRAR.

Спасатели области, привлеченные к поисковым работам, обнаружили тело подростка в воде. Предварительной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности при купании: погибший находился в не предназначенном для этого месте.

«МЧС вновь призывает родителей усилить контроль за своими детьми и не допускать их к водоемам безприсмотра. Помните: соблюдение простых правил безопасности может сохранить жизнь вашего ребенка»-, сообщили оперативную информацию в пресс-службе ДЧС региона.

Ранее 5-летний ребенок утонул в оросительном канале в Туркестанской области. Тело обнаружили 17 марта в 16:40 часов поисковая группа в 2 км от дома. 16 марта поступила информация о том, что в селе Биртилек Туркестанской области мальчик 2019 г.р. в 15:00 часов вышел из дома и не вернулся.

Со слов очевидца в оросительном канале обнаружили обувь. На поисковую работу задействовали 93 человека и 4 техники ДЧС, МИО и полиции.