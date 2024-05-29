Жаркие схватки и неожиданные нокауты: чемпионат по рукопашному бою в Шымкенте

В Шымкенте прошел лично-командный чемпионат воинской части 6506 национальной гвардии МВД РК по рукопашному бою.

Главной целью мероприятия организаторы ставили дальнейшую популяризацию и развитие рукопашного боя как вида военно-прикладного спорта, пропаганду физической подготовки и спорта, а также вовлечение военнослужащих в систематические занятия физической подготовкой.

В турнире по рукопашному бою приняли участие более 100 военнослужащих из 15 сборных команд.

Среди участников были победители и призеры различных республиканских и международных соревнований.

Соревнования проводились в семи весовых категориях по олимпийской системе.

В жарких баталиях, порой и неравных схватках, выявились победители.

В весовой категории до 57 кг чемпионом стал солдат-стрелок 4 батальона оперативного назначения рядовой Мырзагали Ершеев;

до 62 кг — командир отделения 3 батальона оперативного назначения рядовой Ерсултан Сайдалы;

до 67 кг — командир расчета артиллерийско-зенитного дивизиона ефрейтор Алмаз Ермахан;

до 73 кг — старший солдат-старший наводчик артиллерийско-зенитного дивизиона рядовой Елдос Байдаулет;

до 80 кг — солдат-старший пулеметчик 3 батальона оперативного назначения рядовой Диас Кешубаев;

до 88 кг — специалист-оператор горного центра рядовой Махамат Хасанов;

до 97 кг — старший специалист-старший сапер 1 батальона оперативного назначения сержант Алиби Айтмуратов.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная команда артиллерийско-зенитной батареи артиллерийско-зенитного дивизиона части.

«Сегодня мы увидели настоящие схватки и соперничество. Сила, воля, ловкость и выносливость — эти боевые качества помогли спортсменам добиться побед и подняться на пьедестал. Выражаю огромную благодарность всем спортсменам, а также судьям за высокую организованность, честную борьбу и состязательность,» — сказал заместитель командира бригады полковник Багитжан Баламбаев.

Не все схватки были равными — многочисленные зрители увидели не только удушающие захваты и болевые приемы, но и красивые нокауты.

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и ценными призами.

Теперь лучшие атлеты будут представлять воинскую часть в чемпионате регионального командования «Оңтүстік», который пройдет в июне в городе Кызылорда.

Воинская часть 6506 национальной гвардии Республики Казахстан имеет славные спортивные традиции.

На протяжении многих лет солдаты и офицеры бригады являются лидерами в чемпионатах Республики Казахстан и в других соревнованиях международного уровня.