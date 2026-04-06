В Шымкенте определили сильнейших в армейском рукопашном бою

В Шымкенте прошли республиканские соревнования по армейскому рукопашному бою. Турнир состоялся на базе городского комплекса школы высшего спортивного мастерства.

В престижных состязаниях приняли участие восемь команд из воинских частей, дислоцированных в разных регионах страны. Всего на татами вышли 89 военнослужащих, которые боролись за победу в восьми весовых категориях.

Высокий уровень турнира подтвердило участие спортсменов — мастеров спорта по рукопашному бою, панкратиону и смешанным единоборствам, а также призёров чемпионатов Азии и мира.

Основной целью соревнований стало повышение физической подготовки военнослужащих, популяризация здорового образа жизни и укрепление взаимодействия между подразделениями.

Начальник отдела физической подготовки и спорта подполковник Нурдаулет Ержигитов отметил высокий уровень организации турнира и поблагодарил руководство и личный состав воинской части 36814.

— Этот турнир направлен не только на выявление сильнейших спортсменов, но и на укрепление командного духа и популяризацию здорового образа жизни среди военнослужащих, — подчеркнул он.

По итогам соревнований военнослужащий воинской части 22750 майор Саян Карибаев стал победителем в весовой категории до 80 килограммов.

— Я вернулся к участию в этих соревнованиях спустя семь лет. Все соперники были очень сильными, особенно в моей весовой категории, где выступали мастера спорта. Эта победа имеет для меня особое значение. Благодарю своего тренера за подготовку, — отметил спортсмен.

В общекомандном зачёте призовые места распределились следующим образом:

первое место заняла воинская часть 74884,

второе — воинская часть 20709,

третье — воинская часть 22750.

Звания «Лучший спортсмен» удостоен лейтенант воинской части 74884 Санжар Кайыржанов.

Кроме того, судьи турнира, обеспечившие объективное и профессиональное судейство, были отмечены благодарственными письмами.