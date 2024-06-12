49 объектов медицинской помощи построят в Туркестане

В структуру здравоохранения Туркестанской области входят 45 государственных учреждений, 756 организаций и 130 частных учреждений.

В этом году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе будет построено 49 медосанитарных объектов. На реализацию 27 проектов рассмотрены средства из республиканского и местного бюджетов, объявлен конкурс. Для подготовки кадров в сфере здравоохранения планируется выделить 139 грантов на резидентуру, 600 грантов на подготовку среднего медицинского персонала.

Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения» находится на особом контроле Президента и Правительства Казахстана. В Туркестанской области будет построено 49 объектов первичной медико-санитарной помощи.

В частности: 20 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских и 6 медицинских пунктов. Весь мониторинг за ходом работ будет проводиться через информационную систему «Битрикс», доступ к которой имеют аппарат Правительства и профильные министерства. Также в регионе планируют провести капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения региона.

Уже начался капитальный ремонт Кентауской Центральной городской больницы, Келесской «Абай» и в Байдибекском районе.

Ремонт больницы в Кентау станет переходящим, а капитальный ремонт остальных двух объектов планируется завершить до конца года.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Необходимо активизировать работу в сфере здравоохранения. Будьте внимательны к профилактике заболеваний. Во-вторых, к медицинским объектам, строящимся в регионе, необходимо применять местное сырье и строительные материалы местных производителей. Все у нас есть. Объекты должны быть построены качественно».

Развитие доступа населения к качественной медицинской помощи – приоритетная задача любого государства. В этой связи в Казахстане идёт большая работа. Например, в прошлом, 2023 году, в регионах построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 – в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.

Главная цель – комплексное улучшение медицинской инфраструктуры. На сегодня многие страны в условиях сложной экономической ситуации активно привлекают частные инвестиции в здравоохранение. В региональном разрезе больше всего таких инвестиций приходится на города Астану и Алматы, а также Туркестанскую область.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

«Такой мировой опыт в строительстве, оснащении медицинских объектов и в их управлении в ближайшей перспективе должен быть приоритетной мерой развития инфраструктуры этой сфер. Акимам этих регионов следует активнее привлекать инвестиции в сферу здравоохранения, можно использовать опыт лидеров. Все мероприятия по строительству и модернизации объектов здравоохранения должны основываться на всестороннем анализе с целью более эффективного и рационального расходования финансовых средств, не допускать неоправданного увеличения расходов бюджета».

Благодаря поддержке Президента, закуплено медицинское оборудование. В сельских населенных пунктах ведется работа по строительству новых объектов в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

В Туркестане продолжается строительство многопрофильной больницы на 570 мест.

В настоящее время завершено 77 % строительства. В этих работах задействовано 300 человек. В соответствии с поручением Премьер-министра, реконструированы отчеты проекта, ведутся работы по приобретению готового здания. Об этом сообщил руководитель областного управления.

Чтобы специалисты охотней ехали в село, им предлагают привлекательные условия. Это не только «подъёмные» – 8,5 миллионов тенге, но и улучшение инфраструктуры сельского здравоохранения. В области построят 49 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Обещают заняться и 4 районными больницам, которые нуждаются в капремонте и модернизации. Кроме того, Минздрав планирует создать профессиональный регистр, чтобы эффективно планировать и управлять кадрами в сфере здравоохранения. Это, надеются в регионе, поможет эффективней справляться с кадровым дефицитом.

В целом, согласно официальным данным, уровень удовлетворенности населения Туркестанской области качеством и доступностью медицинских услуг оценён на уровне примерно 63 процентов. Это превышает средний показатель по стране.