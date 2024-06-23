Арт-привет наступившему лету

Так получилось, что первая декада лета в Шымкенте прошла с именем Александра Сергеевича Пушкина на устах. 6 июня вся просвещенная общественность отмечала его 225-летний юбилей. И ни одно культурное событие до и после этой даты не обошлось без чествования поэтического гения.

Да что говорить, весь календарный год идет под эгидой юбилея Пушкина. Важно, что без всякой насильственной «обязаловки», а наоборот, по искреннему велению души.

Концерт в классическом стиле

7 июня в гостеприимных стенах библиотеки имени Александра Пушкина прошел вокальный вечер под названием «Чувства добрые я лирой пробуждал». Это строки из пушкинского стихотворения «Памятник», которые оказались пророческими на все грядущие века. На сей раз свои чувства к великому поэту решили высказать мастера оперного искусства: Алексей Скибин, Гульжан Раскалиева и Маргарита Кин. Эти имена мы знаем по их блистательным выступлениям в нашем театре оперы и балета, то есть на солидных подмостках большой оперной сцены. Казалось, небольшой библиотечный зал камерного типа не подходит для артистов такого высокого уровня, привычных петь для подготовленной публики из среды взыскательных меломанов. Не было ли у артистов опасения, что «случайная» аудитория без музыкальной подготовки не оценит концерт должным образом и труд их пойдет насмарку?

Если и были такие опасения, то они развеялись почти мгновенно. Ведущая Татьяна Бораева (она же одна из концертмейстеров, вторая – Айгуль Айгазиева) свой конферанс вела без микрофона, о чем сразу предупредила слушателей. Этим самым она как бы просила предельной тишины и внимания к своим пояснительным ремаркам, хотя могла и не просить. Зал внимал каждому слову в непроницаемом молчании, а выступления встречал с восхитительно чуткой отдачей, шумными аплодисментами и заслуженными восклицаниями: «Браво!».

Этот концерт с полным правом можно было бы назвать «Пушкинская романсиада», ибо его поэтическое дарование стало, говоря современным языком, как бы триггером, побудившим многих «серьезных» композиторов обратиться к жанру городского романса. Но сам романс на заре своего зарождения был легким бытовым жанром, вроде нашей поп-музыки или душещипательных песен на скамейке под гитарное бренчание… А благодаря волшебному слову Пушкина за романс взялись композиторы недюжинные, из первого эшелона музыкальных профессионалов, таких как Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи, Рахманинов и многие другие. Сочинения таких маститых авторов далеко перешагнули обычный романс по технической сложности и смысловой глубине и стали походить, скорее, на маленький спектакль, выстроенный по строгим лекалам музыкальной и сценической драматургии.

Да что там романс! По сюжетной основе или по текстам Пушкина на свет появилось большое количество опер и балетов, известных сейчас любому любителю музыки. Появились на свет великолепные оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Русалка» Даргомыжского, «Алеко» Рахманинова, «Борис Годунов» Мусоргского, «Руслан и Людмила» Глинки и еще много других произведений музыкально-драматического жанра.

Впрочем, всего этого можно было и не знать, а просто отдаться огромному эстетическому восторгу и наслаждению от мягкого баритона Алексея Скибина, насыщенного меццо-сопрано Гульжан Раскалиевой, трепетного сопрано Маргариты Кин. Они нас мягко, но решительно вырвали из мелкой суеты повседневных забот и окунули в прекрасный мир высокой музыки и неповторимого пушкинского слова. Огромное им спасибо!

Концерт с народным уклоном

А днем ранее своим певческим мастерством нас порадовала вокальная группа «Южный город».

Концерт проходил во Дворце школьников и назывался «Давайте знакомиться». Это означало, что коллектив новый и неизвестен широкой публике. Отчасти это верно. «Южный город» из шести человек этим концертом ознаменовал ровно год своего существования. Младенческий возраст для любого творческого объединения. Но этот «младенец» вообще-то очень рано встал на ноги и через четыре месяца после рождения заявил о себе в полный голос.

Напомню: уже осенью прошлого года «Южный город» был приглашен на республиканский фестиваль «Песня – душа народа», проходивший в Кокшетау. И сразу же завоевал три первых места в разных номинациях. Новоявленная группа состязалась с опытными хоровыми коллективами из Астаны, Кокшетау, Караганды, Павлодара, Щучинска, Борового, Темиртау, то есть взыскательному жюри было из чего выбирать. А выбрали наших!

Хорошо знакома нам и создательница вокальной группы Гульжан Юнусметова, десять лет руководившая известным в городе хором «Светоч». Именно она в прошлом году стала участницей популярной программы Андрея Малахова «Песни от всей души» .

Стало ясно: когда за дело берется профессионал, то и результат не замедлит сказаться. Немаловажно, что свою новую группу она создала из людей, фанатично и бескорыстно преданных песенному искусству. Профессионалов, кроме Гульжан, там не встретишь, ну, разве что кто-то в детстве ходил в музыкальную школу… Но главное не в этом. Гульжан говорит: «Мои соратники по группе отличаются высочайшим трудолюбием, строгим отношением к дисциплине и безграничной любовью к песне. С таким коллективом легко работать и ставить новые задачи».

Несколько слов о концерте и его песенном содержимом. За такой малый срок существования у группы «Южный город» появился далеко не маленький репертуар. К своему первому значительному концерту в родном Шымкенте они подготовили 17 разножанровых песен, в том числе довольно сложных, полифонически многоголосных и даже исполненных а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Для непрофессионального коллектива такое «акапелльное» пение – это дело архисложное. Здесь нужна предельная чистота исполнения, любая фальшь вылезет наружу, ее не скроешь за инструментальным фоном.

Но суть не в технической сложности песен, а в искренности и душевности их подачи. Такие произведения, как «Верую», «Полонез», «Выйду ночью в поле с конем» просто не могут не тронуть сердце. Открыла концерт песня «Южный город» – своеобразное признание любви нашему Шымкенту. От нее и пришла идея назвать группу именно так, как поныне и впредь. Не могу не перечислить всех певцов поименно: Гульжан Юнусметова, Разия Гареева, Марианна Мацаева, Лидия Омельченко, Людмила Саночкина и Алексей Попов (он же аккомпаниатор-гитарист).

Нельзя было не заметить, что, несмотря на малый стаж работы коллектива и любительский состав участников, концерт был срежиссирован довольно профессионально. Его разбили на три блока, то есть он имел классическую трехчастную форму, и каждая несла свою смысловую нагрузку.

В первой части, экспозиционной, исполнители пели вместе, во второй – каждый показал себя персонально, в третьей – пели а капелла, без музыки, о чем уже было сказано.

К каждой части своего выступления певцы переодевались в разные шикарные костюмы, что было бы невозможно без собственного искусного костюмера в лице Разии Гареевой.

Четко, профессионально, доброжелательно вела концерт ведущая Роза Беркешева – одна из учредителей благотворительного фонда «Ерекше жол» и добровольная помощница в организации мероприятия.

Так что, имейте в виду, у нас в Шымкенте появился еще один замечательный и многообещающий коллектив, которому мы желаем долголетия и новых творческих успехов.

Прощай, сезон… До новых встреч!

9 июня наш любимый русский драматический театр Шымкента завершил свой 94-й театральный сезон. Вообще-то, так долго редко кто живет, а культурно-развлекательные учреждения тем более. Однако наш театр не только не обветшал душою от прожитых лет, а, словно вопреки возрасту, набирает силу, фонтанируя новыми идеями, не сбавляя темпа и не теряя задора.

Пройдемся кратко по крупным событиям прошедшего сезона, который директор театра Игорь Вербицкий оценил на отлично. И не только он.

Открылся сезон блистательной премьерой «Пиковая дама», которую поставили выпускники ВГИКа Роман Лыков и Мартын Степанов. И сразу же поехали в Алматы в гастрольное турне. В бывшем стольном городе наши артисты были и раньше: неоднократно выступали в стенах тамошних ТЮЗов и в театре им. М. Ауэзова, но в русском драматическом театре им. Лермонтова гастролировали впервые. Наверное, был у наших артистов некий внутренний мандраж, ведь у «лермонтовских» завсегдатаев вкус искушенный, капризный, но, к счастью, страхи оказались напрасными. На суд алматинских театралов было представлено пять спектаклей, и все они прошли с несомненным и безоговорочным аншлагом. Театральные скептики были побеждены!

А потом продолжалась обычная насыщенная жизнь по устоявшемуся алгоритму: каждую пятницу, субботу, воскресенье по вечерам – спектакль для взрослых, по воскресеньям утром – сказка для детей. Также традиционно, без сбоев ритма в четвертьвековом графике, театр проводил Новый год, «Рождественские встречи» и «Вечер памяти Высоцкого». В таком же заведенном порядке театр выдал премьеру в честь женского дня. На этот раз мы увидели серьезный спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольда Брехта, требующий работы мысли и душевного отклика. Помимо этого, театр порадовал детей новыми сказками «Кот в сапогах» и «Дюймовочка» в постановке Анатолия Петриченко, художественного руководителя театра.

А в апреле наш театр поехал на очень ответственный театральный фестиваль в Санкт-Петербург. На этот раз он был приурочен к грядущему юбилею Пушкина, естественно, от приезжих театров требовал строгого соблюдения пушкинской тематики. Наш театр сначала думал повезти

«Маленькие трагедии», но потом переиграл в пользу премьерной «Пиковой дамы». Оказалось, попал в точку! Спектакль прошел на «ура» – питерцы были в восторге!

Нынешний сезон завершился ярким спектаклем «Бравые старики» по пьесе нашего местного автора Саи Касымбек в постановке Анатолия Петриченко. И опять удача, и снова все довольны, несмотря на временное расставание с театром до нового сезона.

Возвращайся, театр, мы будем скучать!

Елена Летягина