Корейские инвесторы намерены вкладывать в Туркестан

В Туркестане состоялись переговоры с корейским крупным сообществом.

В ходе встречи были озвучены возможности двух стран и обсуждены вопросы двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

Согласно новому экономическому курсу, инициированному главой Государства, политика открытых дверей, огромные ресурсы и свободные рыночные реформы в Казахстане привлекли многие иностранные компании, в том числе из Кореи.

С рабочим визитом в Туркестан приехал председатель Ассоциации KITA, объединившей всемирно известные корейские гиганты. Он заявил, что они заинтересованы в укреплении сотрудничества между двумя странами. Кроме того, планируют инвестировать в бизнес южного региона.

Юн Джин Сик, председатель ассоциации KITA:

«Рад встретиться с вами в Туркестане. Говоря об ассоциации KITA, это сообщество, объединяющее элитные и гигантские предприятия и бизнес – структуры Южной Кореи. У нас зарегистрированы предприниматели среднего и малого бизнеса. Мы им расскажем об инвестиционном потенциале Туркестанской области. В ближайшее время встретятся президенты Республики Корея и Республики Казахстан. На эту встречу приедут крупные предприниматели из страны. Принять непосредственное участие в партнерстве инвесторов с представителями казахстанского бизнеса, регионами».

KITA — ведущая бизнес-организация с почти 80-летней историей, которая помогает малому и среднему бизнесу Кореи выйти на внешние рынки, способствуя развитию торговли в стране. Защищая права и интересы торговой отрасли страны, она способствует экономическому росту. Партнерами ассоциации в Казахстане являются внешнеторговая Палата Казахстана и НК «Kazakh Invest».

Деятельность KITA включает поддержку иностранного маркетинга и инвестиций, содействие международному сотрудничеству, предоставление торговой информации и исследований, обучение специалистов по международной торговле и сопутствующие консультации. Корейская международная торговая ассоциация работает в сфере ювелирных изделий, индустрии напитков, производства косметики и парфюмерии, косметологии, пищевой промышленности, пищевых добавок, предметов домашнего обихода и для салонов красоты, домашнего декора, аксессуаров и эстетической медицины.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«У нашей страны очень хорошее отношение к корейскому народу. Между нами давно сложилась историческая связь. Мы тепло приветствуем и поддерживаем инвестиции с вашей стороны. Туркестан – центр тюркского мира, исторический регион. Туркестанская область имеет большой инвестиционный потенциал. Наш регион – новый горизонт расширения бизнеса в Центральной Азии. Пролегающий через Туркестанскую область международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» открывает новые возможности для выхода на мировой рынок».

В Туркестанской области действительно сложился благоприятный инвестиционный климат, созданы условия для стимулирования и развития бизнеса. В регионе 10 индустриальных зон и специальная экономическая зона «Туран». Эти площадки предоставляют инвесторам земельные участки с готовой инфраструктурой, налоговые льготы.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Мы готовы сотрудничать с инвесторами Кореи в фармацевтической, производственной, сельскохозяйственной сферах и открывать предприятия. Налажено сотрудничество и в сфере образования. В области будет создано учебное заведение с участием корейского капитала. Разрабатываем предложения по дальнейшей реализации совместных проектов. Со своей стороны мы готовы оказать полную поддержку инициативам компаний в составе KITA по развитию бизнеса в Туркестанской области и надеемся, что наше сотрудничество продолжится на длительный срок».

По приглашению Касым-Жомарта Токаева, Казахстан на днях с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ель. Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал высокую динамику казахско-корейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК:

«Как вы знаете, Корея очень важна для нас как один из ключевых партнеров в Азии. Мы высоко ценим все достижения в нашем двустороннем сотрудничестве. У нас есть много возможностей, которые необходимо использовать в будущем. Казахстан и Корея придерживаются общих или близких позиций по основным международным вопросам. Верю, что у нас есть много общего, что сближает нас как на международной арене, так и в двустороннем формате».

И в этой политике, по заявлению президента Казахстана, на почётном месте должен быть крупный инвестор. Это задача не только министров, но и акимов. Каждый глава региона должен буквально вручную вести и сопровождать таких бизнесменов и их проекты, отметил Касым-Жомарт Токаев, говоря о новом экономическом импульсе. От этого зависит переход к следующему этапу ее развития.

Нынешний визит корейских инвесторов в Туркестанскую область даёт надежду на заинтересованность в сфере сельского хозяйства. Глава региона Дархан Сатыбалды выразил готовность оказать поддержку партнерам из Южной Кореи.

В ходе встречи были обсуждены проекты, которые могут быть реализованы на специальной территории, заключено двустороннее соглашение.