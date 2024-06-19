Назначен новый директор «Отырар-TV»

Ведущий региональный телеканал возглавила Утебаева Жанна Халмуратовна.

Жанна Халмуратовна родилась 28 октября 1980 года в городе Шымкенте. Окончила ЮКГУ имени Ауэзова, по специальности «Экономическая кибернетика».

Трудовую деятельность начала в 2001г. в МКТУ имени Ясави на кафедре «Программирование и ВТ».

С 2004 по 2006 гг. преподавала математику и информатику в школе №38 имени Ондасынова в г. Шымкенте.

С 2006 по 2015 гг. занимала должность главного бухгалтера и финансового директора корпорации «BRAIM».

С 2015 по 2018 гг. работала главным бухгалтером ТОО «СА-Фари».

С 2019 по 2021 гг. занимала должность финансового директора ТОО «Собкор».

С 2021 по 2022 гг. была финансистом в ФТПМ «Оңтүстік».

До сегодняшнего назначения с 2022 года являлась аудитором ТОО «Financial advice».

За время деятельности Утебаева Жанна Халмуратовна зарекомендовала себя как сильный менеджер, управленец, профессионал своего дела и квалифицированный руководитель.

Напомним, ранее медиахолдинг «Отырар-TV» возглавляла Джумакулова Айгерим Абдиохаповна, которая теперь назначена на должность и.о. руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента.