Ночной уборкой улиц занимается аким Туранского района

Глава Туранского района Шымкента сделал обращение. А все дело в том, что в час ночи, во время объезда по району, аким увидел груду мусора которую оставили в неположенном месте.

Берик Аширбеков призвал жителей быть ответственными и следить за чистотой. В акимате пояснили, что нарушителей найдут и накажут штрафом.

«Уважаемые жители, сейчас в час ночи люди убирают мусор, это тоже ваши дети, подойдете с пониманием! Я вас прошу не выкидывать мусор в неположенном месте. Мы обязательно выявим нарушителя. Так делать нельзя, пожалуйста отнеситесь с пониманием», — говорит Берик Аширбеков, аким Туранского района.

Мусор убрали за считанные минуты. В акимате пояснили, что коммунальщики работают сутками, чтобы в городе было чисто.