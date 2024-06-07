Ножевое ранение беременной женщины прокомментировала полиция

Инцидент с беременной женщиной, поступившей в больницу Шымкента с ножевым ранением накануне ночью, обрастает новыми подробностями.

После проведенной операции, ее допросили полицейские. Сотрудникам правоохранительных органов пострадавшая сообщила, что ранила в живот себя сама, неосторожно обращалась с ножом и ни с каким бытовым конфликтом в семье или нападением это не связано.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«По указанному происшествию обстоятельства устанавливаются. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность»

Женщина с ножевым ранением попала во вторую городскую больницу. Об этом редакции OTYRAR сообщили инсайдеры. Предположительно беременной женщине 30 лет Ранение было не проникающим. Сейчас опасности для матери и её ребенка нет. Операция прошла успешно.